Per Yildiz sta per arrivare uno dei momenti più difficili della sua vita. La puntata di Forbidden Fruit (Yasak Elma) in onda venerdì 17 luglio alle 14:10 su Canale 5 vedrà infatti la giovane protagonista affrontare una vera e propria caduta, ritrovandosi improvvisamente sola e senza alcun punto di riferimento. Dopo le tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi episodi, il rapporto con Halit arriverà infatti a un punto di non ritorno. L'uomo prenderà una decisione drastica che cambierà radicalmente la quotidianità di Yildiz, lasciandola in una situazione di estrema difficoltà.

Halit rompe ogni legame con Yildiz

La crisi tra i due esploderà definitivamente quando Halit perderà la pazienza e deciderà di allontanare Yildiz dalla sua casa. Non si tratterà soltanto della fine della loro convivenza. L'uomo andrà ben oltre, rivolgendole una minaccia che getterà la giovane nello sconforto più totale: è deciso a chiederle la custodia del loro bambino, mettendo così in discussione il suo ruolo di madre. Per Yildiz sarà un colpo durissimo da sopportare. Oltre al dolore per la rottura con Halit, dovrà fare i conti con la paura concreta di poter essere separata dal figlio, l'unica persona che in questo momento rappresenta il centro della sua vita.

Senza sapere dove andare e profondamente scossa da quanto accaduto, Yildiz lascerà la villa e troverà riparo in un hotel, convinta di poter almeno trascorrere lì qualche giorno in attesa di capire come affrontare la situazione.

Ben presto, però, la realtà si rivelerà ancora più difficile del previsto. Nel tentativo di pagare il soggiorno, la donna scoprirà infatti che le sue carte di credito sono state bloccate. Da un momento all'altro si ritroverà senza alcuna disponibilità economica e senza la possibilità di contare sul patrimonio che fino a poco prima sembrava garantirle sicurezza.

Yildiz completamente sola

La protagonista si renderà conto di essere rimasta senza una casa, senza denaro e con il timore costante di perdere anche il figlio. Una situazione che la costringerà a ripartire da zero proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di stabilità e sostegno. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire come reagirà a questo duro colpo e quali scelte farà per difendere sé stessa e il suo bambino.

La puntata del 17 luglio promette quindi di essere una delle più intense della settimana, con Yildiz chiamata ad affrontare una delle prove più dolorose della sua storia, mentre il duro scontro con Halit sembra ormai destinato ad avere conseguenze sempre più pesanti.