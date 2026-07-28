Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 agosto su Canale 5 svelano che trovandosi in difficoltà economica, Yildiz, anche su consiglio della madre Asuman, penserà di sposarsi di nuovo per poterne trarre vantaggio.

Yildiz ossessionata da Calgay

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto su Canale 5 prendono il via dalle cattive acque in cui si troverà la Argun Holding dopo la morte di Halit e in seguito alla gestone di Mert.

Per questa ragione, Mert stesso proporrà la fusione con la Kuyu Holding, guidata da un uomo molto potente di Adana, Hasn Ali, chiamato da tutti 'Il Presidente'.

Yildiz vedrà sfumare un nuovo possibile impiego lavorativo. Visti i numerosi fallimenti in tal senso, spinta e consigliata dalla madre Asuman, comincerà a pensare che l'idea migliore per risollevarsi economicamente sia quella di un nuovo matrimonio di convenienza. Dopo aver trovato una nuova casa in cui poter stare, Yildiz chiederà a Caner ed Emir di aiutarla ad incontrare di nuovo uno scapolo della città, Cagatay, da cui lei comincerà ad essere ossessionata, vedendo in lui la soluzione ai suoi problemi.

Asuman e Feride in contrasto

Per ufficializzare la fusione delle Holding, Zehra, Mert, Sahika e Ender organizzeranno una cena con il nuovo socio.

Frattanto, Asuman incontrerà per la prima volta Feride e tra loro sarà immediata e reciproca l'antipatia. Infine, Yildiz per ringraziare Cagatay dell'ospitalità e per colpirlo con le sue qualità culinarie, preparerà una torta per lui. Ma quando si presenterà a casa dell'uomo farà una scoperta che lo lascerà senza parole.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Halit ha deciso di separarsi da Ender dopo che Yildiz ha fatto credere al suo ex marito che la moglie ha rimproverato il piccolo Halit Can in maniera molto aspra. Kerim è stato incastrato dal suo socio: Mert lo ha fatto sorprendere dalla polizia mentre cercava di scassinare la cassaforte di Halit.

Poi Mert ha sposato Zehra per acquisire potere all'interno della Holding. Dopo un incidente, Halit ha perso la vita in condizioni poco chiare in cui Yildiz, Ender e Sahika hanno deciso di mantenere il silenzio. Il testamento di Halit ha lasciato Yildiz in condizioni economiche molto difficili.