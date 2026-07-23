La settimana dal 27 al 31 luglio di Forbidden Fruit (Yasak Elma) sarà caratterizzata da nuove alleanze, strategie nascoste e cambiamenti destinati a modificare gli equilibri tra i protagonisti. Gli episodi della quarta stagione, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:05 su Canale 5, porteranno al centro della scena soprattutto le vicende della famiglia Argun, con Halit coinvolto in una serie di manovre che metteranno in discussione il suo potere all'interno dell'azienda e nella vita privata. Tra vendette, ambizioni personali e lotte per il controllo della holding, nessuno sembrerà disposto a fare un passo indietro.

Mert e Kerim pronti a colpire Halit

La situazione per Halit inizierà a complicarsi quando Mert e Kerim decideranno di unire le loro forze per mettere in atto un piano contro di lui. I due riusciranno a entrare in possesso di informazioni molto riservate, tra cui le chiavi dell'ufficio di Halit e i dati necessari per accedere alla cassaforte. Il loro obiettivo sarà chiaro: colpire l'uomo proprio nel punto più delicato, cercando di sottrargli denaro e potere. La loro strategia, però, potrebbe avere conseguenze molto più grandi di quanto immaginato, soprattutto perché all'interno della holding gli equilibri sono già estremamente fragili.

Nel frattempo Yildiz continuerà la sua battaglia personale per riavvicinarsi a Halit Can.

Consapevole di aver perso terreno e preoccupata per la presenza sempre più forte di Ender accanto ad Halit, la donna inizierà a elaborare un nuovo piano. Per raggiungere il suo obiettivo potrà contare sull'aiuto di Sahika e sulla collaborazione di Aysel e Yigit. Il progetto sarà quello di riuscire a riportare il bambino dalla sua parte e allo stesso tempo creare una distanza tra Ender e Halit. Una sfida tutt'altro che semplice, considerando le numerose strategie messe in campo dai suoi rivali.

Mert conquista spazio nella holding

La posizione di Mert cambierà improvvisamente. Dopo il matrimonio con Zara, l'uomo inizierà ad assumere un ruolo sempre più importante all'interno dell'azienda. Halit, colpito dalle sue capacità, arriverà a nominarlo suo sostituto temporaneo, affidandogli responsabilità di grande peso.

Mert proverà a sfruttare questa occasione per dimostrare la propria affidabilità, dichiarando apertamente la sua fedeltà alla famiglia Argun. Dietro questa apparente collaborazione, però, non tutti saranno tranquilli.

Sahika ed Ender non saranno affatto convinte delle reali intenzioni di Mert. Le due donne inizieranno infatti a considerarlo una possibile minaccia per il futuro della holding, soprattutto perché il suo nuovo ruolo gli permette di avere sempre più influenza sulle decisioni aziendali. La presenza di Mert rischierà quindi di aprire un nuovo fronte di guerra all'interno dell'azienda.

La decisione di Halit cambia il futuro della famiglia

Un altro momento fondamentale arriverà con la gestione dell'eredità di Halit.

Nel suo testamento, l'uomo stabilirà come dividere il patrimonio tra i propri figli, ma prenderà anche una decisione particolare riguardo alle quote appartenenti a Halit Can. La gestione della parte destinata al bambino verrà affidata a una fondazione fino al raggiungimento della maggiore età, lasciando Yildiz in una situazione molto difficile. La donna, privata della possibilità di contare direttamente su quelle risorse economiche, dovrà affrontare nuove preoccupazioni e trovare un modo per proteggere il proprio futuro.

Gli episodi in programma tra il 27 e il 31 luglio porteranno quindi nuovi giochi di potere, tradimenti e alleanze inaspettate. Mentre Halit cercherà di mantenere il controllo sulla propria famiglia e sulla holding, chi gli sta intorno continuerà a muoversi nell'ombra per ottenere il proprio vantaggio. In Forbidden Fruit, ancora una volta, nulla sarà davvero come sembra.