Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 14:10 su Canale 5, la settimana si apre con un clima di forte instabilità alla Argun Holding. L’azienda è in difficoltà e Mert, deciso a evitare il tracollo, propone una fusione con la Kuyu Holding, guidata dal potente e controverso “Presidente” Hasan Ali, imprenditore di Adana noto per la sua ricchezza e per il suo modo diretto di gestire gli affari. Mentre le trattative avanzano, Yildiz affronta un momento di smarrimento personale: dopo l’ennesimo tentativo fallito di trovare lavoro, comincia a prendere sul serio l’idea di Asuman di pensare a un nuovo matrimonio, convinta che un cambiamento radicale possa offrirle stabilità.

La donna trova una nuova casa e coinvolge Caner ed Emir in un piano per avvicinare Cagatay, scapolo ambito dell’alta società, che è diventato per lei una vera ossessione.

La fusione con Hasan Ali e la strategia di Mert: una cena che svela nuovi equilibri

La proposta di Mert prende forma rapidamente: Ender, Şahika, Zehra e lo stesso Mert partecipano a una cena organizzata da Hasan Ali per celebrare la nascita della collaborazione. L’atmosfera è elegante ma carica di sottintesi, con il “Presidente” che osserva attentamente i nuovi soci per capire chi, tra loro, sarà più utile ai suoi piani. Ender e Şahika, pur diffidando l’una dell’altra, comprendono che questa fusione potrebbe ridisegnare gli equilibri di potere e decidono di mantenere un profilo strategico.

Zehra, invece, appare più incerta, divisa tra la necessità di sostenere Mert e il timore di perdere il controllo sulle proprie quote. La cena diventa così il primo banco di prova di una partnership che promette tensioni, alleanze impreviste e mosse calcolate.

Yildiz punta Cagatay, Asuman incontra Feride: una torta e una verità inattesa

Nel frattempo, Yildiz si concentra sul suo obiettivo: rivedere Cagatay. Chiede aiuto a Caner ed Emir per creare un’occasione di incontro e, riconoscente all’uomo per averla ospitata in un momento difficile, decide di preparargli una torta per fare colpo. Asuman, invece, affronta il suo primo incontro con Feride, madre di Cagatay, e l’antipatia reciproca è immediata, segno che la strada verso un possibile matrimonio sarà tutt’altro che semplice.

Quando Yildiz si presenta a casa di Cagatay per consegnare la torta, però, fa una scoperta che la spiazza e che potrebbe cambiare completamente la sua strategia. Un dettaglio inatteso che apre la porta a nuove dinamiche sentimentali e a un intreccio destinato a complicarsi.