Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz cadrà nello sconforto dopo aver perso temporaneamente l'affidamento di Halit Can. A impedirle di arrendersi sarà Asuman, che la inviterà a rialzarsi e a dimostrare in tribunale di essere una madre in grado di crescere il proprio bambino.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz distrutta, le tolgono il figlio

Ospite nella casa di Rukiye insieme alla madre, Yildiz sarà distrutta dopo la separazione dal figlio. La situazione preoccuperà anche Rukiye, convinta che la giovane debba ritrovare la forza di reagire.

Per Asuman, però, non ci sarà tempo per lasciarsi andare.

Tra le lacrime, Yildiz confesserà di non sapere come riuscirà a superare un dolore così grande: "Mi hanno portato via mio figlio. Come faccio ad andare avanti?".

Il piano di Asuman contro Halit Argun

Asuman, per scuoterla dal suo stato di apatia, le ricorderà che Halit Can si trova comunque con suo padre e non con degli estranei: "Non è il momento di crollare. Tutti vogliono vederti distrutta, tu devi dimostrare di essere più forte".

La donna le ricorderà che nella vita hanno già superato prove difficili e che anche questa volta riusciranno a rialzarsi. "Troverai un lavoro, guadagnerai e dimostrerai al giudice di poter mantenere tuo figlio", aggiungerà, spiegandole che avere un'occupazione stabile sarà l'arma fondamentale per sconfiggere Halit Argun nell'imminente guerra legale.

La promessa di Yildiz per riavere Halit Can

Quelle parole cariche di determinazione riusciranno finalmente a colpire Yildiz. La ragazza capirà che piangersi addosso non servirà a nulla e che l'unico modo per riabbracciare il suo bambino è seguire il consiglio della madre.

Convinta da Asuman a non arrendersi, la giovane prometterà di reagire immediatamente: avvierà subito le pratiche per cercare un impiego e si dirà pronta a lottare fino in fondo, in tribunale, per riottenere l'affidamento definitivo del piccolo Halit Can.

Forbidden Fruit orari Canale 5: quando va in onda la soap

Quando va in onda Forbidden Fruit? Le vicende della soap opera turca vi aspettano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:05. Per chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva, tutte le puntate sono disponibili in streaming gratuito e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.