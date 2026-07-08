Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, dopo il matrimonio-trappola organizzato da Halit ed Ender per smascherarla, Sahika dovrà affrontare la reazione del fratello Kaya. Ancora sconvolta per essere stata lasciata in abito da sposa davanti a tutti, proverà a giustificarsi, ma lui non le risparmierà pesanti accuse.

La dark lady si difende

Appena rientrata a casa grazie a una disperazione simulata, la dark lady tenterà l'impossibile per ottenere il perdono del fratello. Sosterrà di essere stata ingannata da Halit e di aver creduto sinceramente che il manager avesse deciso di rinunciare a sposare Yildiz.

"Sono stata raggirata", dirà a Kaya, cercando di spiegare le ragioni che l'hanno spinta ad accettare la proposta di matrimonio.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il fratello è furioso e respinge ogni scusa

Kaya, però, non si lascerà convincere. "Come potrei non essere arrabbiato con te?", le risponderà, accusandola di aver mentito a tutta la famiglia. L'uomo le ricorderà di aver ricevuto da lei ripetute rassicurazioni sul fatto di non essere interessata a Halit e di non voler più avere nulla a che fare con lui. La donna proverà a difendersi sostenendo che Halit l'ha cercata con insistenza e che, alla fine, si è lasciata coinvolgere dai suoi sentimenti. Kaya, però, respingerà anche questa giustificazione.

Il duro rimprovero per l'umiliazione subita da Yildiz

Il fratello rimprovererà la sorella per non aver mai pensato alle conseguenze delle sue azioni su Yildiz: "Halit stava per sposare Yildiz e tu hai accettato di prendere il suo posto. Hai mai pensato a quello che avrebbe provato?". La protagonista ribadirà di essere convinta che Halit avesse davvero rinunciato a Yildiz e di non aver immaginato che quello sarebbe stato un piano studiato solo per vendicarsi di lei.

Lo scontro finale: 'Ci hai coperti di vergogna'

Nonostante le lacrime della sorella, Kaya resterà inflessibile. Quando Sahika si lamenterà dell'umiliazione subita, ricordando di essere rimasta sola davanti agli invitati con l'abito da sposa, il fratello le risponderà: "Non sei stata l'unica a essere umiliata.

Hai coperto tutti noi di vergogna".

Sahika gli prometterà che d'ora in poi non gli nasconderà più nulla e non gli mentirà mai più. L'uomo, però, non si lascerà convincere nemmeno da quell'ennesima promessa. "Quante volte me l'hai già detto?", le domanderà, invitandola poi ad andare a cambiarsi e lasciandola sola con il peso delle proprie responsabilità.