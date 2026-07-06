Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika approfitterà della fragilità di Yigit per metterlo contro sua madre Ender. La donna gli parlerà della situazione di Yildiz e, poco dopo, gli rivelerà un presunto segreto destinato a sconvolgerlo: un'infamante accusa di tradimento che getta un'ombra sul passato di Ender.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika usa il dramma di Yildiz per colpire Ender
Sahika chiederà a Yigit di non trasferirsi a casa di Ender, nonostante tra madre e figlio sembri esserci stato un riavvicinamento.
La diabolica Sahika gli racconterà di aver incontrato Yildiz, la quale le ha chiesto aiuto dopo aver perso la custodia di Halit Can.
"Yildiz è stata separata da suo figlio a causa di tua madre. Ti rendi conto del trauma che sta vivendo?", gli dirà, cercando di suscitare la sua compassione.
Yigit resterà sorpreso dal cambiamento di atteggiamento di Sahika, ma la donna insisterà sul fatto che Yildiz abbia bisogno del loro sostegno.
Sahika rivela a Yigit il segreto su Ender
Dopo aver parlato della difficile situazione di Yildiz, Sahika affermerà di conoscere un altro episodio che getterebbe una luce ancora più negativa su Ender.
Prima di svelare il mistero, però, esigerà un giuramento da Yigit per evitare che il fratello scopra tutto: "Devi promettermi che non dirai nulla a tuo padre per non farlo soffrire". Ottenuto il sì del giovane, Sahika gli rivelerà che la sera della cena organizzata per festeggiare il suo ritorno dagli Stati Uniti, Ender avrebbe fatto entrare un altro uomo nella villa.
Yigit tradito da Ender, scatta la vendetta
La confessione lascerà Yigit senza parole. "Che cosa stai dicendo?", reagirà incredulo, incapace di credere alle parole di Sahika.
La donna, però, rincarerà la dose e lo spingerà ad agire, sostenendo che sia lui l'unico in grado di vendicare il padre. Le sue insinuazioni finiranno per alimentare ulteriormente il rancore del ragazzo nei confronti di Ender, compromettendo ancora di più il loro rapporto già profondamente incrinato.
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