Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz vivrà un'esperienza umiliante mentre sarà alla ricerca di un impiego. Durante un incontro di lavoro nel corso di una cena, l'apparente opportunità professionale si trasformerà in un incubo a causa delle intenzioni ambigue dell'uomo e di un malinteso.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz molestata al colloquio
Decisa a ricostruire la propria vita dopo la morte di Halit, e dopo aver ottenuto di conseguenza l'affido di Halit Can, Yildiz accetterà un colloquio di lavoro con un uomo. Durante una cena, l'imprenditore le chiederà di parlargli di sé.
Quando Yildiz gli racconterà di vivere con la madre e di occuparsi del figlio, l'uomo le chiederà se abbia un fidanzato.
Alla risposta negativa della ragazza, il tono della conversazione cambierà. L'uomo lascerà intendere di preferire collaboratrici senza relazioni sentimentali e inizierà ad assumere un atteggiamento ambiguo, arrivando a rivolgerle frasi allusive che metteranno profondamente a disagio Yildiz.
Yildiz aggredita dalla moglie del capo
Prima che la situazione possa degenerare, nel locale arriverà la moglie dell'imprenditore.
Convinta che il marito stia flirtando con Yildiz, si scaglierà contro di lei, accusandola di frequentare uomini sposati. La giovane chiarirà di essersi presentata soltanto per sostenere un colloquio di lavoro, spiegando che è stato l'uomo a comportarsi in modo inappropriato.
Yildiz affronta la moglie dell'imprenditore
Di fronte alle insinuazioni, la giovane non resterà in silenzio. "Sono venuta qui per un lavoro. È suo marito ad avere altre intenzioni", replicherà Yildiz, affrontando la donna.
Prima di andarsene, lancerà un'ultima stoccata alla donna: "Finché continuerà a giustificare un uomo come lui, finirà per prendersela sempre con le persone sbagliate". Yildiz denuncerà il fatto che, troppo spesso, la responsabilità venga attribuita alle donne invece che agli uomini che hanno comportamenti scorretti con le proprie mogli.
Per non perdere l'evoluzione di questa trama, l'appuntamento con i nuovi episodi di Forbidden Fruit è in onda in prima visione su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 14:05. In alternativa, è possibile seguire le puntate in streaming in diretta o recuperarle in qualsiasi momento on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.