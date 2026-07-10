Nei nuovi appuntamenti della soap turca Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) farà entrare in crisi la relazione appena nata tra Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Cagatay Kuyucu (Berk Oktay).

Hasan caccia Sahika dalla sua azienda

A seguito della morte di Halit, il comando della Holding Argun passerà nelle mani di Hasan Alì Kuyucu. Ben presto, Sahika accuserà Mert, il marito di Zehra, di aver tentato di abusare di lei, con l’obiettivo di farlo cacciare dall’azienda. Tuttavia, il piano della darklady finirà per ritorcersi contro di lei, visto che il nuovo direttore Hasan la licenzierà senza pensarci due volte, appena Mert dimostrerà la sua innocenza con l’aiuto di Ender.

In seguito, appena Zehra e Asuman apriranno un bar, Sahika apprenderà che Yildiz si è fidanzata con Cagatay, il figlio di Hasan.

A quel punto, la darklady si farà amica Feride, la madre di Cagatay, che arriverà a considerarla più adatta per suo figlio. Per questa ragione, Feride organizzerà una cena a casa sua per farle conoscere Cagatay. Nel corso della serata, quest’ultimo rivolgerà ogni sua attenzione a Yildiz e al piccolo Halican.

Yildiz su tutte le furie con Cagatay a causa di Sahika

Sahika non si arrenderà, visto che busserà alla porta di Cagatay con la scusa di dargli una torta preparata da sua madre Feride, ma lo farà nel momento sbagliato. In particolare, la darklady si precipiterà dall’uomo, proprio quando lo stesso preparerà una cena per sorprendere Yildiz.

Per non andarsene subito, Sahika si farà offrire dell’acqua da Cagatay, il quale si vedrà costretto a farla nascondere nel bagno, appena arriverà Yildiz. Quest’ultima, rimarrà delusa e si infurierà, quando Sahika uscirà allo scoperto, dopo aver fatto cadere appositamente un portasapone per terra, per farle accorgere della sua presenza.

Dopo non aver dato modo a Cagatay di darle delle spiegazioni, Yildiz se ne andrà via, convinta di essere stata tradita. Per concludere, Sahika esulterà di felicità per la riuscita del suo piano, e spererà di tornare a lavorare nell’azienda di Hasan, e di riuscire a fare breccia nel cuore di Cagatay.

Riepilogo sull’intromissione di Sahika nel matrimonio di Halit e Yildiz

Precedentemente, Sahika si era intromessa nel matrimonio di Halit e Yildiz. Dopo l’arrivo in città insieme al fratello Kaya, la darklady era riuscita a conquistarsi la fiducia dell’imprenditore, al punto che erano vicini alle nozze. A ostacolare il suo piano, però era stata Yildiz, annunciando di aspettare un figlio dal marito Halit.