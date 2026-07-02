Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, riferite agli episodi che Canale 5 trasmetterà prossimamente, delineano una settimana dominata da due fronti narrativi destinati a intrecciarsi: da un lato Feride, pronta a mettere in atto un sabotaggio studiato nei dettagli per colpire Yildiz; dall’altro Hasan Ali, deciso a liberarsi una volta per tutte di Sahika e a riprendere il controllo dell’azienda. Due trame parallele che mostrano quanto il potere, la vendetta e le alleanze instabili continuino a essere il motore principale della serie, con i protagonisti pronti a giocare le loro carte più rischiose pur di ottenere ciò che vogliono.

Feride prepara un sabotaggio contro Yildiz

La storyline dedicata a Feride si concentra sul suo crescente malcontento nei confronti di Yildiz, che considera una presenza ingombrante e pericolosa per gli equilibri familiari. Convinta che la ragazza stia ottenendo troppo spazio e che la sua influenza su Halit sia ormai eccessiva, Feride decide di passare all’azione. Il suo piano non è impulsivo: si tratta di un sabotaggio costruito con attenzione, fatto di piccoli passi, insinuazioni e mosse che mirano a far cadere Yildiz in errore o a metterla in cattiva luce davanti alla famiglia. La tensione cresce episodio dopo episodio, perché Yildiz percepisce che qualcosa non torna, ma non riesce a individuare la fonte del problema.

Le anticipazioni turche suggeriscono che Feride non agirà da sola: potrebbe cercare alleati insospettabili, pronti a sfruttare la situazione per i propri interessi. Il risultato è una trama in cui Yildiz si ritrova circondata da trappole invisibili, mentre Feride osserva ogni sua mossa con la freddezza di chi non è disposto a perdere terreno.

Hasan Ali vuole cacciare Sahika dall’azienda

Parallelamente, le anticipazioni turche dedicano ampio spazio alla guerra silenziosa tra Hasan Ali e Sahika. L’uomo, stanco delle manipolazioni e dei giochi di potere della donna, decide che è arrivato il momento di estrometterla definitivamente dall’azienda. Il suo piano è diretto e senza mezzi termini: Hasan Ali vuole riprendere il controllo totale e considera Sahika un ostacolo che non può più tollerare.

La tensione tra i due cresce rapidamente, alimentata da sospetti, mosse strategiche e tentativi di anticipare le azioni dell’altro. Sahika, però, non è il tipo che accetta passivamente una sconfitta. Le anticipazioni turche mostrano una donna pronta a difendersi, a contrattaccare e a usare ogni leva possibile per restare al potere. Il confronto tra i due promette una settimana di colpi di scena, alleanze improvvise e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri dell’azienda e della serie stessa.