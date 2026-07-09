Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yigit non riuscirà ad accettare il matrimonio tra Ender e Halit. Dopo aver scoperto che sia sua madre sia il fratello Erim gli hanno tenuto nascoste le nozze, il giovane prenderà una decisione destinata a segnare i rapporti con la sua famiglia.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Erim tradisce Yigit sulle nozze

Ancora sconvolto per il matrimonio della madre con Halit, Yigit si rivolgerà a Erim con una domanda diretta. "Tu sapevi che nostra madre e Halit si sarebbero sposati?", gli chiederà.

Erim ammetterà di esserne stato a conoscenza fin dall'inizio.

Per Yigit quella confessione sarà un duro colpo: capirà di essere stato l'unico a essere tenuto all'oscuro delle nozze.

"Per me è sufficiente così. Complimenti, famiglia Argun", commenterà.

Yigit contro Ender, accuse pesanti

Poco dopo sarà Ender a cercare di fermarlo, ma il figlio non le lascerà spazio per spiegarsi. Yigit metterà a confronto le nozze appena celebrate con il passato matrimonio tra Ender e suo padre Kaya.

"Quando mia madre e mio padre erano sposati c'era un vero amore. Quello che vedo oggi, invece, non è un matrimonio nato dai sentimenti, ma dall'interesse", dirà.

Ender tenterà di replicare, ricordandogli che sta parlando di sua madre e di un uomo che merita rispetto, ma Yigit non cambierà idea e continuerà a considerare quella scelta un tradimento nei confronti della propria famiglia.

Yigit rinnega Ender e scappa via

Convinto di essere stato ingannato sia da Ender sia da Erim, Yigit prenderà una decisione: "Vi auguro ogni bene. Da oggi non faccio più parte delle vostre vite".

Detto questo, si allontanerà ignorando i richiami della madre. Ender proverà a fermarlo chiamandolo per nome, ma Yigit non si volterà indietro, lasciando sia lei sia Erim scossi dalla sua decisione di interrompere ogni rapporto con la famiglia.

Quando va in onda Forbidden Fruit? Orari Canale 5 e streaming

Per non perdere lo scontro tra Yigit ed Ender, l’appuntamento con Forbidden Fruit è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:05. Tutti gli episodi della soap opera turca sono disponibili anche in streaming gratuito e on demand su Mediaset Infinity, ideale per recuperare le repliche in qualsiasi momento.