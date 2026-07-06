Un annuncio carico di emozione ha segnato la puntata di domenica 5 luglio 2026 di ‘4 di sera Weekend’ su Rete 4: Francesca Barra ha comunicato in diretta la sua decisione di interrompere anticipatamente la conduzione del programma. La giornalista, visibilmente commossa e con la voce rotta dall'emozione, ha spiegato al pubblico di attraversare un periodo particolarmente difficile e di dover dedicare maggiore attenzione alla propria famiglia. Una scelta dettata da motivi personali profondi, che la portano a prendersi una pausa dal piccolo schermo.

Nel corso del suo intervento, Barra ha espresso un sentito ringraziamento all’azienda Mediaset, all’editore e all’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi per la comprensione e il sostegno dimostrati. Ha sottolineato l’importanza di averle concesso la possibilità di fermarsi in un momento così delicato, definendo l'esperienza alla guida di '4 di sera Weekend' come "meravigliosa" e un'opportunità preziosa. La sua gratitudine ha evidenziato il clima di supporto ricevuto, permettendole di affrontare serenamente questa decisione.

La continuità del programma e il sostegno di Roberto Poletti

Nonostante la sua assenza, Francesca Barra ha voluto rassicurare i telespettatori sulla prosecuzione del programma.

Con parole cariche di affetto e fiducia, ha affermato che il pubblico sarà lasciato "in ottime mani", garantendo la continuità del format estivo di Rete 4. Al suo fianco, il collega Roberto Poletti ha manifestato piena vicinanza e comprensione per la scelta della giornalista. Poletti, a sua volta emozionato, ha definito l'interruzione come un "semplice arrivederci" e non un addio definitivo, lasciando intendere un possibile futuro ritorno di Barra sul piccolo schermo. La trasmissione proseguirà dunque con la sua guida, mantenendo il consueto appuntamento con i telespettatori.

Il dolore del lutto: la scomparsa del padre

La decisione di Francesca Barra di prendersi una pausa dalla televisione è profondamente legata a un doloroso lutto familiare che l'ha colpita di recente.

La giornalista aveva infatti comunicato sui suoi canali social, lo scorso 16 giugno 2026, la scomparsa del padre, Francesco Michele Barra. Questo evento ha segnato in modo significativo la conduttrice, che ha scelto di ritirarsi temporaneamente per affrontare il dolore della perdita e dedicarsi interamente ai suoi cari in questo momento di profonda tristezza. Il pubblico e i colleghi hanno espresso unanime sostegno e comprensione per la sua scelta, riconoscendo la sensibilità e la professionalità dimostrate anche in una fase così delicata della sua vita personale.