Massimo Giletti, ospite della venticinquesima edizione del festival Il libro possibile a Polignano a Mare, ha preannunciato un “colpo di scena” nel caso Ranucci. Il giornalista ha suggerito imminenti sviluppi sulle vere motivazioni dell'attentato, dichiarando: “Credo che tra poco ci sarà un colpo di scena molto delicato sulle vere motivazioni”.

Giletti ha ripercorso il proprio contributo investigativo, affermando di aver identificato per primo i responsabili dell'esplosivo sotto le auto di Ranucci. Ha precisato che erano individui giunti dalla Campania su una Fiat 500, presumibilmente legati alla Camorra, evidenziando il suo coinvolgimento di lunga data nella vicenda.

Nel suo intervento, Giletti ha manifestato rispetto per molti, ma ha marcato netta distanza da Walter Lavitola, definendolo “un criminale” e sottolineando il suo legame con Dell’Utri. Ha espresso perplessità sul rapporto tra Sigfrido Ranucci e Lavitola, ipotizzando che quest'ultimo possa aver gestito l'attentato.

Il ruolo di Giletti e le indagini sul caso Ranucci

Il caso Ranucci ha visto il lavoro d'inchiesta di Giletti, in particolare con la trasmissione “Lo Stato delle Cose”, fornire elementi cruciali per le indagini. Il giornalista ha rivelato per primo la provenienza campana dell'auto e il coinvolgimento della criminalità organizzata, una pista confermata dalle autorità che ha portato all'emergere di Valter Lavitola come presunto mandante.

Le indagini hanno accelerato dopo che un individuo legato al clan Moccia ha confermato il coinvolgimento camorristico, chiarendo però che i mandanti sarebbero altri. Le dichiarazioni di Giletti hanno innescato una nuova fase investigativa, focalizzata sulle motivazioni e sui veri mandanti, con il fascicolo passato alla Procura di Roma sotto il magistrato Lo Voi, dopo il lavoro del dottor Villani.

Giletti tra giornalismo, servizio pubblico e futuro professionale

Il dialogo con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci è stato occasione per Giletti per riflettere sul panorama del giornalismo italiano. Ha criticato la tendenza a giudicare i giornalisti per appartenenza, affermando di non poter essere accusato di favoritismi e di essere stato “chiuso” sia nel sistema pubblico che privato per le sue inchieste.

Fuori dal palco, il giornalista ha commentato le voci che lo vedrebbero alla guida di “Chi l’ha visto?”, definendo il programma “un cult”. Riguardo a un possibile passaggio alla Rai, ha dichiarato di non aver ancora firmato, ma di essere in fase avanzata, lasciando il futuro “molto aperto”. Ha esortato a resistere alle polemiche e pressioni sul servizio pubblico, invitando a concentrarsi sulla qualità del lavoro e a non piegarsi alle dietrologie.

L'impegno nella cronaca: il caso Garlasco

Nel suo ruolo di giornalista d'inchiesta, Giletti ha richiamato l'attenzione sul caso Garlasco. Ha ricordato il suo approccio basato sull'analisi degli atti processuali e sulle evidenze materiali, sottolineando la violenza dell'omicidio e la sua convinzione che possa essere opera di chi ha subito un rifiuto o aveva un desiderio di possesso.

Ha evidenziato come il suo lavoro si sia sempre basato sulle carte, anche se molti si sono poi “convertiti”.

L'intervento di Massimo Giletti al festival conferma la centralità del giornalismo d'inchiesta e il ruolo dei media nella narrazione di vicende complesse come il caso Ranucci, con la prospettiva di ulteriori evoluzioni e costante attenzione sulle dinamiche dietro gli eventi di cronaca più dibattuti.