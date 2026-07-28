La prossima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda già a settembre. Nonostante il programma sia finito solo a maggio, ha riscosso un particolare interesse sul pubblico, motivo per il quale Mediaset starebbe pensando di fare addirittura due edizioni nella stessa stagione televisiva.

La prima dovrebbe andare in onda su Canale 5 da settembre a dicembre e, in caso di successo, potrebbe ripetersi tra marzo e maggio.

Confermata Ilary Blasi che, dopo otto anni di assenza, è tornata alla conduzione del padre di tutti i reality, piacendo per la sua schiettezza e spontaneità.

I casting sono già iniziati, e cominciano a circolare i primi nomi di chi potrebbe varcare la famosa porta rossa.

I nomi dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip

Come succede ogni anno, tanti personaggi famosi vengono accostati al GF Vip. È il caso di Rocco Casalino che, dopo aver partecipato alla prima edizione di sempre del reality e dopo aver rifiutato più volte di tornare, potrebbe accettare quest'anno insieme al compagno Alejandro Martinez.

Negli ultimi giorni è spuntano il nome di Giovanni Grazioso, partecipante nell'edizione in corso di Temptation Island con la fidanzata Sabrina, che sta piacendo molto al pubblico.

E, come spesso accade, potrebbe non essere l'unico ad essere scelto dal docu-reality presentato da Filippo Bisciglia.

Ma, oltre a loro, ci sono anche altri vip che potrebbero prendere parte al prossimo GF Vip.

E, a tal proposito, si fanno i nomi di: Walter Zenga, Paola Barale, Michela Quattrociocche, Brando Ephrikian, Sonia Lorenzini, Taylor Mega, Gianmarco Zagato e Micol Olivieri.

Dunque, ci potrebbe essere un bel mix tra personaggi navigati nel mondo della televisione e dello spettacolo e ragazzi giovani alle prime esperienze davanti alle telecamere.