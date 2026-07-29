Il Grande Fratello Vip 9 scalda i motori in vista dell'inizio previsto per settembre. Alla conduzione confermatissima Ilary Blasi che, dopo i tre anni di fila tra il 2016 e il 2018, è ritornata a marzo dopo 8 anni, piacendo molto al pubblico e agli autori per la sua spontaneità e leggerezza.

Nelle ultime settimane stanno uscendo i primi nomi di vip che sarebbero stati contattati dalla produzione del padre di tutti i reality.

Due volti potrebbero arrivare dall'ultima edizione di Temptation Island, visto che Giovanni Grazioso e Gabriele Govoni, usciti separati dal programma condotto da Filippo Bisciglia prima del mese dopo, potrebbero entrare spensierati nella casa più spiata d'Italia.

Si vocifera anche l'ingresso in corso di Sabrina Soussi, ex di Giovanni, così da movimentare il tutto e creare nuove dinamiche.

Ma, oltre a loro, sono stati menzionati altri personaggi, alcuni nuovi e altri vociferati già per le passate edizioni del Grande Fratello Vip.

I probabili concorrenti del GF Vip 9

Secondo le indiscrezioni che girano, potrebbero presto varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 9: Ilona Staller, ovvero Cicciolina, che dopo l'esperienza di qualche anno fa a L'Isola dei Famosi vorrebbe mettersi ulteriormente in gioco; Armando Incarnato, volto del Trono Over di Uomini e Donne; Priscilla, già vista a Drag Race Italia; l'attore italo-americano Antonio Sabato Jr. e gli attori di Terra Amara, Enes Atak e Sahin Vural.

Potrebbe tornare nella casa più spiata d'Italia Rocco Casalino che, dopo aver partecipato alla prima storica edizione del Grande Fratello, questa volta lo potrebbe fare in coppia con il compagno Alejandro Martinez.

Ma potrebbe tornare per la quarta volta Valeria Marini che, dopo l'ospitata nella scorsa edizione con discussione annessa con la storica rivale Antonella Elia, potrebbe partecipare al GF Vip 9 dopo averlo fatto nella prima, quarta e sesta edizione.

Infine, secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, sarebbero stati contattati anche tre ex volti di Uomini e Donne, ovvero Giordano Mazzocchi, Luca Dorigo e Andrea Damante, con quest'ultimo che già partecipò all'edizione vip del Grande Fratello.