Antonella Elia e Alessandra Mussolini non riescono a non stuzzicarsi sui social neanche dopo la fine del Grande Fratello Vip.

E così, dopo le tante discussioni avute nella casa più spiate d'Italia nell'ultima edizione del padre di tutti i reality, continua il loro botta e risposta anche a distanza.

Elia, ospite nei giorni scorsi del Makumba di Bari, non ha speso parole di stima per la vincitrice del GF Vip 8, ha detto: ""Questa è una gallina, è falsa, ci ha preso tutti in giro. Ho sentito anche un'altra offesa, ma se la dico io poi mi prendo una querela.

Non mi fate dire parole che poi vengono usate contro di me. Lei è una gallina spennata e falsa. Non so come abbia fatto a vincere, non capisco come possa piacere alla gente!". Poi, quando qualcuno dal pubblico ha insultato Mussolini, è rimasta in silenzio.

La risposta di Alessandra Mussolini ad Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip

E così l'ex europarlamentare, dopo essere venuta a conoscenza delle dichiarazioni dell'ex coinquilina della casa più spiata d'Italia, ci ha tenuto a risponderle pubblicamente.

Con un video su Instagram, Mussolini ha detto di esserci rimasta male per il fatto che Antonella non abbia detto niente e sia rimasta in silenzio dopo gli insulti che le hanno rivolto: "Io te lo devo dire, ti faccio questo video, poi non so se lo vedrai o non lo vedrai, non mi interessa.

Però ho deciso di farlo perché ci sono rimasta molto male, un conto è che tra di noi uno si dice delle cose, ma questo ci sta, un altro conto è che tu stai là, mi insultano e non dici niente e stai zitta".