La nuova edizione di 1Mattina News, in onda su Rai1 dal 29 giugno 2026, sarà condotta da Greta Mauro e Gianpiero Scarpati. Il programma, consolidato punto di riferimento dell'informazione mattutina, si rinnova affidando la guida a una coppia che ha dimostrato notevole sintonia. L'obiettivo primario resta la copertura puntuale di attualità e cronaca, temi centrali della diretta quotidiana.

I conduttori hanno sottolineato il loro affiatamento, emerso fin dai primi incontri. Il lavoro di squadra e la condivisione di metodo e attenzione ai dettagli sono fondamentali per la nuova stagione.

La redazione di 1Mattina News continuerà a dedicarsi all'approfondimento di attualità, cronaca e temi sociali, con cura nella selezione di ospiti, collegamenti e servizi.

Format e contenuti

La trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì per tre ore, prevede servizi, collegamenti in diretta e ospiti in studio. Gli argomenti includeranno i principali fatti del giorno, interessi pubblici, cronache di costume, curiosità, approfondimenti su salute e servizi utili. 1Mattina News è un programma storico di Rai1, capace di attrarre un pubblico variegato e attento all'attualità e alle informazioni verificate.

L'esperienza consolidata dei due conduttori arricchirà il confronto sulle tematiche, mantenendo uno stile di conduzione sobrio e autorevole.

La diretta promuoverà il dialogo con il pubblico tramite i canali social, rafforzando il legame con domande e segnalazioni.

Il ruolo di 1Mattina News nel panorama televisivo

1Mattina News è uno dei programmi più significativi della TV italiana, un punto di riferimento informativo per il pubblico. Nato nel 1986 come contenitore mattutino, si è evoluto con i linguaggi televisivi e rafforzando le sinergie con le testate Rai. Il share medio delle precedenti edizioni ha superato il venti per cento, confermando il suo ruolo centrale nella fascia mattutina. La peculiarità del format attuale è integrare attualità, cronaca e servizi, ponendo il telespettatore al centro.