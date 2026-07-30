Per settimane si è detto e scritto di tutto su Helena Prestes e Javier Martinez, in particolare di un allontanamento che ci sarebbe stato tra loro all'inizio dell'estate. Solo poche ore fa, però, la modella ha smentito queste chiacchiere includendo nel suo ultimo post Instagram lo scatto di un ballo che ha fatto con il fidanzato lo scorso 16 luglio, giorno in cui ha compiuto 36 anni.

La mossa di Helena fa chiarezza

Pochi giorni fa sono iniziate le vacanze di Helena e Javier, che si sono ritrovati in Sardegna dopo un periodo di lontananza per motivi di lavoro.

Lo scorso 29 luglio, inoltre, la modella ha scelto di pubblicare alcune foto inedite del suo compleanno (che è stato il 16 di questo mese), ma uno scatto in particolare ha attirato l'attenzione di molti.

L'immagine in questione è quella in bianco e nero che rappresenta il frame di un ballo che Prestes ha fatto con Martinez poco meno di due settimane fa, quando ha festeggiato con parenti e amici i suoi 36 anni.

Questa fotografia ha definitivamente spazzato via le voci che volevano gli Helevier in crisi o addirittura prossimi alla rottura.

La reazione dei fan

Esattamente come avevano ipotizzato i fan della coppia, Javier ha partecipato alla festa di compleanno di Helena ma ha preferito non pubblicare nulla sui social.

"Che dire se non che sono perfetti", "Sono troppo belli", "La felicità", "Meravigliosi", "Non ho mai avuto dubbi", "La realtà supera la fantasia", "Sono fatti l'uno per l'altra", "E c'è chi ha detto che si erano lasciati", "Questa foto è per tutti quelli che dicevano che Javier l'aveva lasciata da sola il giorno del compleanno", "Buona vita a questi ragazzi splendidi", "Viva l'amore", "Wow", "Alla faccia di chi ha parlato di crisi", "Ho sempre creduto in loro", "Helena ha zittito tutti con un solo scatto, regina", si legge su X in queste ore.

Vacanze in famiglia

Da un paio di giorni Helena si è ricongiunta con Javier e con lui ha dato il via ad una vacanza romantica ma non solo.

Stando a quello che si vocifera sul web, gli Helevier si starebbero godendo il sole e il mare della Sardegna in compagnia di alcuni parenti: la sorella e il nipote di lei, il padre e i fratelli di lui.

Per il momento né Prestes né Martinez hanno postato contenuti recenti, segno che hanno scelto di riposarsi e divertirsi lontano da occhi indiscreti.