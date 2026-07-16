Da un po' di tempo a questa parte Helena Prestes e Javier Martinez hanno scelto di viversi lontano dai social, o meglio hanno ridotto al minimo i contenuti di coppia sui rispettivi profili. Con un like che ha messo al post dell'opinionista Diandaneve, inoltre, la modella ha svelato che né lei né il compagno intendono farsi influenzare dalle richieste pressanti dei fandom.

La presa di posizione di Helena

Oggi, 16 luglio, Helena compie 36 anni e sul web c'è chi si è interrogato per ore se lei e Javier sono insieme oppure se stanno soggiornando in due zone diverse della Sardegna.

Gli Helevier, però, non hanno ancora dato spiegazioni sul tipo di vacanza che stanno facendo (si trovano sicuramente entrambi sull'isola) e questo sta alimentando le chiacchiere sul loro rapporto.

Da mesi, però, la modella e il pallavolista hanno deciso di ridurre al minimo i contenuti di coppia sui social e il motivo di questa scelta si può evincere anche da un like che Prestes ha messo su Instagram di recente.

Il gesto che non passa inosservato

Nei giorni scorsi Helena ha apprezzato il post di un opinionista molto popolare su TikTok, quello nel quale si parlava dell'invadenza dei fandom di coppia nelle vite di alcuni personaggi famosi.

"Fandom che minacciano e alimentano la loro ossessione, è successo a Silvia Ghio e anche a Helena e Javier.

Queste persone meritano di vivere una vita libera, non influenzata da fandom a favore o contro una coppia", è il messaggio al quale Prestes ha messo like questa settimana.

La reazione dei fan

Questa presa di posizione di Helena, e di conseguenza anche di Javier, è condivisa dalla maggior parte dei loro sostenitori.

"Prima di insultare o alimentare odio, andate a farvi un esame di coscienza", "Vi sta dicendo di farvi una vita, basta", "Volete sapere tutto, anche i loro spostamenti, ma fatevi gli affari vostri", "Quest'ossessione è preoccupante, ma una vita non ce l'avete?", "Smettetela, non se ne può più", "Lei non sa più come dirvi di farvi i fatti vostri", "Siete pazzi, non c'è altro termine per descrivervi", "La vita è la loro, lasciateli in pace", "I veri fan sono altri", "Mollateli, siete pesanti", si legge su X.