Negli ultimi giorni si è detto e scritto di tutto su Helena Prestes e Javier Martinez, in particolare che starebbero attraversando un periodo di profonda crisi. Se i diretti interessati non si sono esposti in nessun modo per commentare queste voci, il padre del pallavolista ci ha tenuto a chiarire che gli Helevier stanno insieme e questa settimana si sono stati in Sardegna a casa sua.

Le ultime indiscrezioni sulla coppia

Da diverso tempo Helena e Javier sono sulla bocca di tutti per un presunto allontanamento: in rete, infatti, si parla quasi esclusivamente del fatto che i due non si fanno vedere insieme da settimane e neppure in vacanza in Sardegna hanno accontentato chi vorrebbe qualche contenuto di coppia.

Poche ore fa anche Alessandro Rosica ha avvalorato la tesi secondo la quale Prestes e Martinez non starebbero vivendo un periodo felice: "Tra i due c'è crisi. Avrebbero litigato davanti ad altre persone e da qualche giorno non si vedono e non si sentono. Vacanze separate".

Le parole del suocero di Helena

I fan degli Helevier non hanno mai creduto alle voci di crisi e nelle ultime ore hanno esultato leggendo il commento con il quale il padre di Javier ha risposto a chi è convinto del contrario.

"Mi dispiace per te, ma ti dico che loro stanno ancora insieme e tra un po' verranno a casa mia", ha scritto il signor Mariano Martinez su Facebook.

La versione dell'esperto di gossip

La smentita del padre di Javier va ad aggiungersi a quella di una persona che conosce benissimo sia il pallavolista che la modella, Biagio D'Anelli.

"La realtà supera la fantasia. Ho chiacchierato per 20 minuti con Javier e fa sorridere vedere dove arriva la mente umana pur di creare hype. La verità non ha bisogno di rumore", ha scritto l'esperto di gossip accanto allo screenshot della chiamata che sostiene di aver fatto a Martinez proprio nei giorni in cui si parla insistentemente di una crisi in corso con Helena.

Tra i fan, però, c'è chi continua a chiedersi perché gli Helevier non si sono ancora esposti per rassicurare chi crede nel loro amore sin dal primo giorno, magari con una foto della vacanza in Sardegna o una del compleanno della modella, al quale lui avrebbe partecipato.