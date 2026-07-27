Da giorni sul web c'è chi si chiede perché Helena Prestes e Javier Martinez sono in vacanza nella stessa regione ma stanno soggiornando in città diverse, come se stessero facendo vacanze separate. Deianira Marzano ha provato a rassicurare i fan della coppia svelando che il 28 luglio ci dovrebbe essere una "reunion" seguita da una settimana di relax in compagnia di tutta la famiglia del pallavolista.

L'indiscrezione sul futuro di Helena e Javier

Nell'ultimo periodo circolano molte chiacchiere su Helena e Javier, in particolare quelle su una presunta crisi in corso che i due starebbero nascondendo per non perdere fan e popolarità.

Stando a quello che si vocifera in rete, inoltre, i due non si vedrebbero da tempo: lui è in Sardegna da circa dieci giorni, lei sta facendo avanti e indietro a causa di diversi impegni di lavoro.

Di fatto, però, gli Helevier non starebbero soggiornando nella stessa città dell'isola, ma questa lontananza avrebbe le ore contate.

"Da domani (martedì 28 luglio) saranno insieme e trascorreranno una settimana con la famiglia di lui", ha svelato Deianira Marzano sui social.

Il parere dell'esperta di gossip

L'influencer campana ha scelto anche di esporsi sull'insistenza con la quale alcuni fan degli Helevier chiederebbero informazioni agli esperti di gossip.

"Mi fate ridere. Non li vedete per un'ora e iniziate subito a inventare teorie assurde", ha scritto Deianira Marzano in una storia che ha postato su Instagram il 27 luglio.

I commenti del fandom

Stando a quello che si legge in rete in queste ore, la "reunion" degli Helevier sarebbe stata spoilerata dal padre del pallavolista in un commento che ha scritto su Facebook qualche giorno fa.

"Nulla che non sapessimo già", "Papà Orso ce l'aveva anticipato", "Questa si che è una bella notizia", "Continuiamo a pensare positivo e tutta andrà bene", "Hanno scelto di viversi con riservatezza, ma è bello sapere che stanno per riabbracciarsi", "Meritano una vacanza lontano dai riflettori", "Finalmente un po' di tempo in famiglia", "Adoro", "Bravi ragazzi, non pensate a nessuno", "Era ora", "Sempre dalla vostra parte", si legge su X in queste ultime ore.