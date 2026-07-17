Lo scorso 16 luglio è stato il compleanno di Helena Prestes e tutti i suoi fan si sono mobilitati per farle gli auguri e per sorprenderla con regali speciali. Diversi sostenitori della modella, ad esempio, hanno scelto di aderire ad una raccolta fondi per aiutare i terremotati del Venezuela: questo bel gesto ha colpito molto la neo 36enne, che su X ha ringraziato le persone che hanno partecipato a quest'iniziativa così importante.

Il cuore d'oro dei fan di Helena

Per circa 24 ore sul web non si è parlato d'altro che del compleanno di Helena e dell'amore che la stessa ha ricevuto sia dai suoi cari che dalle persone che la supportano tramite i social.

Nel fandom di Prestes c'è chi ha scelto di distinguersi aderendo ad un'iniziativa molto importante proprio nel giorno in cui la loro beniamina ha compiuto 36 anni: anziché inviarle un regalo materiale, alcuni sostenitori hanno deciso di partecipare ad una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la popolazione del Venezuela che è stata colpita dal terremoto circa un mese fa.

🤍 La nostra raccolta fondi solidale dedicata al compleanno di Helena è ancora aperta!https://t.co/O4wAAA84Nv

Ieri è stato il suo compleanno, ma abbiamo deciso di lasciare aperta la raccolta ancora per un po’, così da raggiungere più persone e trasformare tutto l’affetto per… https://t.co/XIzB0TFlwR — Update Helena Info (@infoprestes) July 17, 2026

Il ringraziamento sui social

L'ex concorrente del Grande Fratello è stata informata del bel gesto che hanno fatto alcuni suoi fan e ha scelto di esporsi per elogiarli pubblicamente.

"Grazie a tutti, in particolare per le donazioni per il Venezuela. Sono immensamente grata di avervi, mi sento amata e sostenuta", ha scritto Helena su X poche ore fa.

La modella ha festeggiato il compleanno in Sardegna con Javier, parenti e amici ma sui social ha raccontato il minimo indispensabile di questa giornata speciale.

I commenti sul web

Il compleanno di Helena è stato uno degli argomenti più gettonati sui social nelle ultime 24 ore, e su X se ne sta ancora parlando dopo i ringraziamenti della modella.

"Grazie a te", "Meriti tutto il bene del mondo", "Sempre al tuo fianco", "Sei una persona speciale", "Ti amiamo perché sei autentica", "Con te con rispetto e affetto", "Sempre più fiera di seguirti", "Simpatia, lealtà, empatia e trasparenza, questo sei tu", "Sei una grande donna", "Un esempio di determinazione e libertà", "Non immagini neanche cosa sei per noi", "Impossibile non amarti", "Ti vogliamo bene", si legge sul web.