Nei giorni scorsi Helena Prestes ha rivisto Gianmarco Zagato e con lui ha registrato un'intervista quasi interamente incentrata sulla loro esperienza a The 50. La modella ha sorpreso tutti dichiarando che guardandosi in tv non si è riconosciuta, o meglio avrebbe dato un'immagine troppo dura di sé perché il suo obiettivo principale era vincere.

Le parole a sorpresa di Helena

Sono passate diverse settimane dalla pubblicazione di tutti gli episodi di The 50, ma sul web se ne parla ancora soprattutto per via delle dichiarazioni inedite di alcuni concorrenti.

Chiacchierando con Gianmarco sull'avventura che hanno fatto quasi un anno fa (il reality è stato registrato a settembre), Helena si è lasciata andare a parole inaspettate sul suo percorso e su come ha reagito quando si è rivista in tv.

"Se mi sono piaciuta? Sì e no. Ero troppo dura, non la vera Helena. Io sono più rilassata, ma lì volevo vincere", ha spiegato la 35enne sui social.

La vittoria sfuggita di un soffio

Chi ha guardato tutta la prima edizione di The 50 saprà che Helena è riuscita a qualificarsi per la finalissima battendo avversari molto forti, a partire dalla ritrovata amica Shaila.

Nella gara decisiva, però, Matteo è stato il più veloce e gli altri finalisti si son dovuti accontentare di un posto sul podio: la modella di origini brasiliane si è classificata seconda, invece Edoardo Tavassi terzo.

Javier in lizza per la seconda edizione

In questi giorni sui social si è parlato di The 50 anche per il cast che animerà la prossima edizione, già confermata da Amazon per la stagione 2027.

Di recente si è vociferato che tra i concorrenti potrebbe esserci Javier Martinez, compagno di Helena e storico ex gieffino.

Il pallavolista argentino sarebbe pronto a vivere la stessa esperienza della fidanzata, ma maggior informazioni a riguardo arriveranno a settembre, quando inizieranno le riprese degli episodi che il pubblico potrà vedere in tv la prossima primavera.

Il 31enne potrebbe condividere l'avventura con Lorenzo Spolverato (modello ed ex rivale in amore dello sportivo che da un anno e mezzo da coppia con Prestes), anche lui tra i possibili partecipanti del nuovo The 50.