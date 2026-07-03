Non accenna a placarsi l'astio di alcuni utenti nei confronti di Helena Prestes, in particolare nelle live che la modella fa quasi ogni giorno sui suoi profili social. Oggi, 3 luglio, la donna ha fatto una diretta sul suo canale esclusivo di Instagram (riservato solo agli abbondati), e quando si è accorta della presenza degli haters prima ha riso delle loro fantasiose teorie e poi li ha bloccati.

La decisa reazione di Helena

Negli ultimi giorni Helena si è esposta molte volte contro gli haters, in particolare contro chi continua a giudicare le sue scelte private e professionali.

Stamattina la modella ha scelto di fare colazione in live con i fan che sono abbonati al suo canale, ma ad un certo punto si è accorta di alcuni commenti un po' "fuori dal coro".

Leggendo le teorie di chi è convinto che la relazione con Javier sarebbe fake, ad esempio, Prestes non è riuscita a trattenere le risate: di fatto, dunque, la 35enne ha deriso chi continua a dubitare della sua storia d'amore con Martinez.

La cacciata dal canale per abbonati

Dopo aver definito quasi "deliranti" le teorie di alcuni utenti, Helena ha deciso di cacciarli dal suo canale esclusivo.

Pur sapendo che così facendo perderà abbondati, la modella ha bloccato gli account che continuano a criticarla o a giudicarla negativamente.

Queste mosse di Prestes hanno messo d'accordo tutte le persone che la supportano senza mettere bocca nelle sue decisioni private e di lavoro.

I commenti dei fan

Nel fandom di Helena c'è chi ha esultato per quello che è accaduto nel corso della live odierna, soprattutto per il blocco agli haters che si fingono fan e si abbondano al canale solo per spiare e criticare.

"Si è fatta due risate sulle vostre telenovelas e poi vi ha bloccato, una diretta perfetta", "Continuate a fare figuracce, ma quando la smetterete?", "A lei dei vostri 4 euro non interessa, provate a non dire regina", "Ha buttato fuori gli indesiderati e io ho applaudito da casa", "Non vuole tossicità intorno e fa benissimo a bloccare", "Bye bye care ossessionate", "Queen indiscussa", "I vostri deliri non le interessano e sono felice che continuerà a bloccarvi tutte, adios", si legge su X in queste ultime ore.