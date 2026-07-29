Da giorni sul web non si parlava d'altro che del motivo per il quale Helena Prestes e Javier Martinez erano in Sardegna ma non insieme: si dice, infatti, che i due avrebbero soggiornato sull'isola per circa una settimana con compagnie differenti, ovvero lei con la sorella e le amiche e lui con il padre e altri familiari. La sera del 28 luglio, però, gli Helevier sono stati fotografati alla stazione di Cagliari e Deianira Marzano ha svelato che sarebbe ufficialmente iniziata la vacanza di coppia più attesa da fan e curiosi.

Lo scatto che spazza via le chiacchiere

Deianira Marzano l'aveva anticipato qualche giorno fa che Helena e Javier si sarebbero rivisti a breve in Sardegna, dove avrebbero scelto di trascorrere una settimana di relax circondati da amici e famiglia.

Poche ore fa l'esperta di gossip ha condiviso con i suoi followers una foto rubata che conferma che la "reunion" degli Helevier c'è stata: in questo scatto che ha già fatto il giro della rete si vedono Prestes e Martinez insieme alla stazione di Cagliari, dove si dice che lui si sarebbe recato per andare a prendere la compagna.

Da martedì scorso, dunque, la modella e il pallavolista si sono ritrovati dopo un periodo di lontananza (pare solo per motivo di lavoro) e hanno cominciato a godersi il sole e il mare dell'isola.

La reazione dei fan

I sostenitori di Helena e Javier non hanno potuto far altro che gioire per questa nuova foto che, di fatto, ha spazzato via tutte le chiacchiere dell'ultimo periodo, in particolare quelle su una presunta crisi in corso.

"Da due anni provate a mettergli i bastoni tra le ruote, dovreste smetterla", "Sono meravigliosi", "Fanno bene a viversi lontano da tutto e tutti", "Che tesori che sono", "Belli e riservati, così ci piacciono", si legge su X in queste ore.

La decisione di Helena e Javier

Sono trascorse diverse settimane da quando Helena e Javier hanno preso una decisione che ha sorpreso tutti, anche i loro fan più affezionati.

Dopo aver raccontato il loro rapporto sui social per circa un anno e mezzo, infatti, i due hanno scelto di non mostrarsi più insieme e il motivo sarebbe la voglia di proteggersi dagli attacchi degli haters, che ormai erano diventati all'ordine del giorno.