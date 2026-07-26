Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto di quello che ha fatto Helena Prestes quando è rientrata a Lecco, in particolare delle attività che ha praticato insieme ad un gruppo di amici. Un video che la modella ha postato su TikTok di recente, inoltre, ha portato alcuni utenti a pensare che avrebbe riallacciato un rapporto con l'ex Carlo Motta, ma lei ha seccamente smentito spiegando che si tratterebbe di un vecchio filmato e che nessuna persona che ha fatto parte del suo passato sarebbe attualmente nella sua vita.

Il chiarimento di Helena in diretta

Sono bastate alcune immagini di una cavalcata all'aria aperta a scatenare gli haters di Helena, subito pronti a sostenere che lei avrebbe ripreso a frequentare l'ex Carlo (che si intravedrebbe in un video che la 36enne ha postato su TikTok sabato scorso).

A poche ore dalla diffusione di questo rumor, però, è stata la stessa Prestes a intervenire per fare chiarezza.

Mentre si stava truccando in live prima di un evento, infatti, la modella di origini brasiliane ha detto: "Vi è piaciuto il video? Volevo mostrare le cose che mi piacciono, ma non c'è nessuna persona del passato nella mia vita. Che rottura".

Anche se era visibilmente infastidita dai commenti che stava leggendo, dunque, Helena ha smentito un riavvicinamento con Motta.

Il supporto dei fan

Lo sfogo di Helena non è passato inosservato, anzi molti suoi sostenitori sono intervenuti sul web per dimostrarle affetto e vicinanza.

"Avete rotto, lasciatela in pace", "Visto che siete sempre così attente a tutto, tatuatevi in faccia queste sue parole", "Ha detto che non c'è nessuna persona del passato nella sua vita, punto", "Ha avuto fin troppa pazienza", "Io me le sarei mangiate, che fastidio", "Non ho parole", "Come fa a rimanere così calma?", "Che pesantezza", si legge su X.

Il ritorno al lavoro dopo le vacanze

Negli ultimi giorni Helena ha fatto diverse live sui suoi canali social, o meglio ha cercato di raccontare le sue giornate tra un impegno di lavoro e l'altro.

Dopo aver preso parte alla diretta Instagram di un noto marchio di telefonia, la modella è rientrata a Lecco e si è goduta qualche ora di relax con gli amici (tra cui Mattia Fumagalli, ex del GF).

Sabato pomeriggio, poi, Prestes ha preso un altro aereo e si è recata ad un nuovo evento, ma prima ci ha tenuto a chiacchierare con i suoi sostenitori in live.