Nelle ultime ore Helena Prestes ha puntato i piedi e lo ha fatto per provare a contrastare gli attacchi degli haters e di tutti gli altri utenti che non farebbero altro che metterle i bastoni tra le ruote. Tramite il suo profilo di X, infatti, la modella ha svelato che ricorrerà alle vie legali contro chiunque renderà pubblici i contenuti che lei posta solo per gli abbonati al suo canale esclusivo.

Le forti dichiarazioni di Helena

Per molto tempo i fan hanno consigliato a Helena di rispondere agli haters in maniera dura e soprattutto concreta e lei sembra avergli dato ascolto.

Lo scorso 27 luglio, infatti, Prestes si è sfogata su X e in uno dei messaggi che ha postato ha anticipato cosa accadrà a chiunque non rispetterà un'importante regola.

"I contenuti esclusivi non possono essere condivisi e chi lo farà risponderà legalmente", ha scritto la 36enne rivolgendosi a tutte le persone che la seguono sui social.

La modella, inoltre, ha chiesto ai suoi sostenitori di non continuare a inviarle i messaggi di un account che non farebbe altro che attaccarla: "Questa persona che cerca di diffamarmi è già seguita dall'avvocato, lasciate stare".

Il supporto del fandom

Questo recente sfogo di Helena non è passato inosservato, anzi sul web se ne sta parlando ancora parecchio.

"Queste persone che ti attaccano sono malvagie e non hanno paura degli avvocati", "Finalmente", "Brava, devono smetterla di diffamare te e il tuo compagno", "Stanno sporcando la tua reputazione, fai bene", "Basta essere buoni", "Chi sbaglia paga", "Fatti rispettare", "Poniamo fine a questa cattiveria gratuita", "Era ora", si legge su X.

Le vacanze in Sardegna

Come si evince dai contenuti che posta sui social, Helena ha scelto la Sardegna per riposarsi e ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni di lavoro.

Stando a quello che si vocifera in rete, in queste ore la modella dovrebbe ricongiungersi con Javier sull'isola e insieme dovrebbero trascorrere almeno una settimana in compagnia della famiglia di lui.

Gli Helevier hanno deciso di viversi lontano dai riflettori, infatti è da più di un mese che sul web non vengono postati contenuti di coppia o dediche romantiche.