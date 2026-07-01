In questi giorni Helena Prestes ha comunicato molto con i suoi fan e nella maggior parte dei casi lo ha fatto per ringraziarli per quello che stanno facendo per aiutare chi è in difficoltà, dai bambini orfani ai terremotati del Venezuela. Alla fine di un lungo messaggio che ha postato oggi, 1° luglio, la modella ha incuriosito tutti anticipando che tante belle cose sono in arrivo.

Il messaggio di Helena emoziona

Nell'ultimo periodo i fan di Helena hanno donato per aiutare chi ha bisogno: un gruppo chiamato Helevier Party, ad esempio, ha devoluto 1.400 euro a un orfanotrofio del Brasile.

La modella è rimasta molto colpita dalla generosità e dall'affetto delle persone che la seguono sui social e lo ha sottolineato in un messaggio che ha postato su Instagram poche ore fa.

"Oggi voglio fermarmi per dirvi grazie. Tutto quello che fate ogni giorno mi ricorda quanto siamo speciale come community. Siete una famiglia che cresce e sono orgogliosa di avervi al mio fianco. Vi voglio bene", ha scritto Prestes nel suo canale broadcast il 1° luglio.

A te ❤️che sei una persona veramente speciale con un cuore grande , con un animo gentile , sei umile , sei bellissima fuori , sei disarmante dentro . Grazie tigra x queste belle parole e grazie che ogni giorno ci rendi partecipe della tua vita . Essere #heleners e’ un piacere pic.twitter.com/0yEo8Jepj9 — shak (@shakhele) June 30, 2026

La frase che non passa inosservata

A colpire i fan sono state le parole che Helena ha scelto per chiudere questo dolce messaggio, una frase che molti hanno interpretato come una misteriosa anticipazione sul futuro.

"Il meglio deve ancora arrivare", ha scritto Prestes su Instagram.

Cosa avrà voluto dire la modella? Sul web sono in tanti a pensare che la 35enne potrebbe avere in serbo parecchie sorprese, soprattutto nell'ambito professionale.

L'ingresso in una nuova agenzia

Solo pochi giorni fa Helena ha stupito il su fandom annunciando un'importante novità: d'ora in avanti, infatti, la modella sarà seguita da un'agenzia di spettacolo molto conosciuta, la Wannabe.

Ad un anno e mezzo dalla fine dell'esperienza al Grande Fratello, dunque, Prestes ha deciso di affrontare nuove sfide lavorative e per poterlo fare si è affidata a professionisti che si occupano di tantissimi personaggi famosi che eccellono in diversi ambiti, dalla televisione allo sport.

Per il momento la 35enne non ha ancora svelato a cosa sta lavorando, ma la curiosità dei suoi sostenitori è già alle stelle dopo l'ultimo misterioso spoiler sui social.