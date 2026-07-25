In una live che ha fatto di recente sui suoi canali social Helena Prestes ha speso qualche parola per un'ex concorrente del Grande Fratello, una ragazza con la quale ha avuto un rapporto altalenante e seguitissimo. Quando un'utente l'ha informata del fatto che Zeudi Di Palma verrebbe attaccata quasi quotidianamente sul web, la modella si è detta dispiaciuta e ha aggiunto che a lei capiterebbe la stessa cosa da più di un anno e mezzo.

Dichiarazioni a sorpresa di Helena

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna, Helena è tornata a Lecco e ha ripreso la sua routine privata e social: la 36enne, infatti, ha ricominciato a fare live su TikTok e Instagram per la gioia dei suoi tantissimi sostenitori.

In una recente diretta Prestes ha sia smentito le voci di crisi con Javier che commentato le critiche che ha ricevuto Zeudi per le sue origini napoletane (è stata definita "mafiosa" mentre era in live su Twitch e ha risposto a tono, dando il via ad una polemica che va avanti tutt'ora).

"La attaccano su X? Mi dispiace, ma è la vita. Capita anche a me", ha detto la modella sulla ragazza che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello e con la quale ha avuto un rapporto altalenante ma apprezzatissimo dalla maggior parte degli spettatori.

Utente :Helena stanno attaccando Zeudi su X



Helena: eh mi dispiace capita anche a me,è la vita.



Quanto sto ridendo @helenaprestes ... ❤

TU SAI TUTTO DI X ,

SENZA SAPERE NIENTE, GIUSTO? — Annavi (@alepaga6) July 24, 2026

Il parere degli utenti social

Anche se velatamente Helena si è esposta in difesa di Zeudi, o meglio ha empatizzato con lei per gli attacchi che riceverebbe dagli haters e da tutti gli utenti social che non la apprezzano.

"Helena è un cuore d'oro", "Sto un po' ridendo, però è stata carina", "Queste parole dovrebbero far riflettere, spesso sono i fandom a creare guerre che non esistono", "Ha sempre voluto bene a Zeudi e questa ne è la prova", "Fa strano sentirla parlare di Zeudi", si legge su X in questi giorni.

Il legame recuperato con Shaila

Nell'ultimo periodo sul web si è parlato molto dell'inaspettato riavvicinamento tra Helena e Shaila: nel corso delle riprese di The 50 Italia, infatti, le due si sono chiarite e hanno deciso di mettere da parte quello che è accaduto al Grande Fratello.

"Abbiamo parlato tanto, ci siamo emozionate ed è stata una cosa bella. Ogni tanto ci sentiamo, sono contenta", ha detto di recente Prestes sul legame che ha recuperato con la sua storica ex rivale televisiva.