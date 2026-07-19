Mancano poche ore al fischio d'inizio della finale dei Mondiali di calcio 2026 e sul web c'è chi sta facendo previsioni su come potrebbe andare a finire. In live sul suo canale esclusivo di Instagram, ad esempio, Helena Prestes si è detta quasi certa del successo dell'Argentina, che è ancora la squadra del cuore del fidanzato Javier Martinez.

Le dichiarazioni di Helena in diretta

Oggi, 19 luglio, gli occhi di tutto il mondo saranno sul match Argentina contro Spagna, ovvero le due squadre che si contendono il primo posto ai Mondiali di calcio 2026.

Nell'ultimo mese Helena ha commentato diverse partite della competizione, soprattutto quelle del suo Brasile, e anche questa domenica ha scelto di esporsi con un pronostico sulla sfida di stasera.

Ai fan che in live le hanno chiesto come potrebbe andare a finire l'incontro tra i due team ancora in gara, Prestes ha risposto: "Vince sicuro l'Argentina, merita tanto e io lo spero".

La modella, dunque, farà il tifo per l'Albiceleste, proprio come il fidanzato Javier che è un accanito sostenitore di Messi&Co.

Lo sfogo sulle liti social

In questi giorni Helena ha fatto diverse live (sia su Instagram che su TikTok) e in nessuna di esse ha risposto alla domanda più gettonata tra i suoi fan: dov'è Javier?

Da tempo gli Helevier hanno deciso di condividere pochissimo della loro relazione sui social, e questo cambio di rotta ha un po' disorientato le persone che erano abituate a vederli insieme quasi quotidianamente.

Prestes sembra non dare importanza alle critiche e ai commenti negativi di chi vorrebbe sapere tutto della sua storia d'amore, infatti di recente ha detto: "Non me ne frega niente di queste cose, litigate tra voi. Io sono felice".

Il supporto dei fan

I contenuti che Helena ha postato negli ultimi giorni sono foto e video della vacanza che sta facendo in Sardegna con parenti e amici, tutte persone fondamentali nella sua vita.

"Mentre voi parlate lei continua a vivere", "Guardate come sorride, già questa dovrebbe essere una risposta", "Lei è uno spettacolo", "Sempre più bella", "Meravigliosa", "Fa bene a fregarsene di tutto e tutto, la vita è sua", si legge su X in queste ultime ore.