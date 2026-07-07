Ennesima presa di posizione da parte di Helena Prestes contro chi la offende sul web, in particolare contro gli utenti che mettono bocca sulla sua vita personale. In questi giorni, infatti, la modella ha invitato i suoi fan a segnalare l'account di una persona che da tempo critica sia lei che la sua relazione con Javier Martinez sostenendo che lui meriterebbe di meglio.

La mossa a sorpresa di Helena

Da tempo Helena ha deciso di rispondere agli haters, o meglio di non passare sopra alle critiche che riceve quasi quotidianamente sul web.

Poche ore fa, ad esempio, Prestes ha scelto di sbugiardare una persona che negli ultimi mesi le ha scritto cose poco carine su Instagram e lo ha fatto pubblicando gli screenshot di una parte dei messaggi che ha ricevuto in direct.

"Sei patetica, Javier merita di meglio", questa è solo una delle offese che quest'utente ha inviato alla modella e che quest'ultima ha voluto condividere con il suo numerosissimo fandom.

L'appello sui social

"Questa mamma orgogliosa cerca attenzioni. Aiutiamola a perdere l'account, così potrà pensare di più alla sua vita e ai suoi figli invece di venire qui a dare la sua opinione", ha scritto Helena su X per invitare i suoi sostenitori a segnalare l'account di quest'utente che da tempo la starebbe prendendo di mira con critiche e offese.

Ovviamente i fan di Prestes si sono subito messi al lavoro e in poco tempo hanno inviato centinaia di segnalazioni nella speranza che questo profilo venga bloccato o sospeso temporaneamente.

La reazione del fandom

Sotto al post con il quale Helena ha chiesto di segnalare l'account di un hater "recidiva" si possono trovare centinaia di commenti di supporto per la 35enne.

"Alcune persone sono davvero orribili", "Segnalato", "Condivido ogni parola, se non le piaci perché ti segue?", "Lascia perdere, non dare spazio a questa gente", "Ma come si fa? Che vergogna", "Questa signora dovrebbe pensarci due volte prima di scrivere cattiverie del genere", "Rimango sempre più basita", "Non c'è limite al peggio", "Ci pensiamo noi, non preoccuparti", "Segnalata e bloccata", "Queste persone non meritano nulla", si legge sul web in questi giorni.