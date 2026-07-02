Sembrano essere diventati quasi una consuetudine gli sfoghi di Helena Prestes contro chi la critica sui social, in particolare gli utenti che non approvano le sue scelte private e professionali. Poche ore fa, ad esempio, la 35enne ha approfittato di uno scatto a cena con le amiche per ribadire che nessuno dovrebbe mettere bocca sulla sua vita perché le piace così com'è.

Le dichiarazioni al veleno di Helena

Ancora una volta Helena ha scelto di difendere sé stessa e le persone che ama dagli attacchi degli haters, sempre più numerosi e soprattutto sempre pronti a spendere una parola negativa sulle scelte della modella.

Dopo aver trascorso la serata a cena con le amiche, infatti, Prestes ha deciso di spegnere le ultime critiche scrivendo su Instagram: "La vita è mia ed è bellissima".

In poche parole la 35enne ha ribadito per l'ennesima volta che non intende cambiare per assecondare chi non la apprezza, anzi continuerà a vivere circondandosi di persone che la fanno stare bene e soprattutto che non la giudicano per qualsiasi cosa.

Il parere dei fan

Questo recente sfogo di Helena non è passato inosservato, anzi è stato accolto con grande entusiasmo dai fan che non sopportano più gli attacchi che la modella riceve sui social quasi tutti i giorni.

"Sta tutto in questa frase, ovvero se non vi sta bene la porta è quella", "Ma perché non la mollate?", "Lei è costretta a leggere i deliri di chi pensa di poter decidere della sua vita, siamo alla frutta", "Brava Helena", "A buon intenditor poche parole", "La sua felicità ha sempre fatto invidia", "La gente è infelice e si scaglia contro chi è felice, non capirò mai il perché", "Pensate alla vostra vita, ve lo sta dicendo anche lei", "Chiarissima, come sempre", si legge su X.

La passione per lo sport

Nelle ultime ore Helena ha usato i social anche per condividere con il suo numeroso fandom alcuni contenuti inediti di una delle sue più grandi passioni: il kitesurf.

Questo è solo uno degli sport che pratica la modella ad altissimi livelli: solo pochi giorni fa, ad esempio, la 35enne ha ottenuto il brevetto da paracadutista e ha fatto il suo primo lancio da sola (senza un istruttore) e ha voluto condividere questo momenti speciale con la sorella Mariana.