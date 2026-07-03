L'undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a riportare il pubblico nella Milano del 1967, con una lunga serie di novità destinate a cambiare gli equilibri del celebre grande magazzino. Dalle informazioni riportate nel materiale promozionale Rai emergono nuovi ingressi nel cast, segreti di famiglia, ritorni inaspettati e importanti cambiamenti alla Galleria Milano Moda.

Il Paradiso cambia volto: Elisa e Valter sono le nuove sorprese

Tra le principali novità della stagione troviamo Elisa, che prende il posto di Irene come capocommessa, e suo fratello Valter, assunto come nuovo magazziniere.

I due custodiscono però un mistero che nessuno al Paradiso deve scoprire, elemento destinato a diventare uno dei fili conduttori delle nuove puntate. Il loro arrivo promette infatti di creare tensioni e nuovi intrecci tra i dipendenti dello storico negozio milanese.

Irene e Johnny tornano dopo un lungo viaggio

Dopo un'estate trascorsa lontano da Milano, Irene e Johnny fanno ritorno con il desiderio di ripartire e costruire un nuovo futuro. Il loro rientro si intreccerà con le vicende del Paradiso proprio mentre l'azienda affronta una fase di grandi cambiamenti.

Anche Delia e Gianlorenzo sono pronti a vivere un momento importante della loro storia, con i preparativi del matrimonio che accompagneranno le prime puntate della nuova stagione.

Nuove Veneri al Paradiso: arrivano Lia e Simona

Il celebre grande magazzino accoglierà anche due nuovi volti femminili.

Lia , descritta come una ragazza arguta, energica e piena di iniziativa.

, descritta come una ragazza arguta, energica e piena di iniziativa. Simona, molto più riservata, ma con un talento nascosto destinato a emergere.

Le due diventeranno le nuove Veneri del Paradiso, portando freschezza e nuove dinamiche nel reparto vendite.

Crisi alla Galleria Milano Moda: entra in scena la famiglia Corsi

Con l'uscita dei fratelli Marchesi, la gestione della Galleria Milano Moda (GMM) attraversa un momento particolarmente delicato.

A scuotere gli equilibri arriva la potente famiglia Corsi, composta dalla matriarca Carla e dai figli Iacopo e Diana.

Carla è una donna d'affari molto influente e si dice pronta a salvare economicamente la GMM, ma pone una condizione precisa: diventare socia dell'azienda e far assumere il figlio Iacopo come stilista.

Dietro questa proposta si nasconde però anche un antico rancore nei confronti di Adelaide, destinato a riaccendere vecchi conflitti.

Umberto sorpreso dal ritorno di Riccardo

Tra gli eventi più attesi della nuova stagione c'è senza dubbio il ritorno di Riccardo, assente da tempo dalla soap.

Il giovane rientra improvvisamente a Milano e il suo arrivo sembra essere legato alla necessità di fuggire da qualcosa accaduto lontano dalla città.

Il ritorno del personaggio promette di riportare al centro della scena l'intera famiglia Guarnieri, con conseguenze importanti anche per Marta, Umberto e Adelaide.