L'undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a riportare sul piccolo schermo tanti personaggi amati dal pubblico, ma anche numerose novità che promettono di rinnovare le trame della soap di Rai 1. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 sono stati svelati i primi dettagli ufficiali sul nuovo capitolo della serie, a partire da un cast ancora più ricco, nel quale spiccano diversi ingressi destinati a movimentare le vicende del grande magazzino milanese. Tra tutti i nuovi arrivi, uno dei nomi che ha attirato maggiormente l'attenzione degli appassionati è quello di Agnese Lorenzini, attrice che il pubblico televisivo conosce molto bene grazie al ruolo di Susanna Picardi in Un posto al sole.

Per lei si apre ora una nuova e importante sfida professionale, che la porterà a entrare a far parte di una delle fiction più seguite del pomeriggio di Rai 1.

Arriva Agnese Lorenzini, ex volto di Un posto al sole

Al momento la produzione mantiene il massimo riserbo sul personaggio che interpreterà. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul suo ruolo e questo ha inevitabilmente alimentato le ipotesi dei fan. Secondo alcuni potrebbe vestire i panni della nuova capocommessa del Paradiso, mentre altri sono convinti che possa essere una delle nuove Veneri destinate a portare una ventata di freschezza all'interno del celebre grande magazzino.

L'arrivo di Agnese Lorenzini rappresenta però soltanto una delle tante novità della nuova stagione.

La Rai ha infatti confermato un cast particolarmente ricco, nel quale ritroveremo tra gli altri Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu e Pietro Masotti. Non è escluso che, nel corso della stagione, possano aggiungersi altri personaggi o verificarsi alcune uscite di scena.

Tra le novità più attese figura anche il ritorno di Enrico Oetiker, che riprenderà il ruolo di Riccardo Guarnieri, personaggio molto amato e presente nelle prime stagioni daily della soap. La sua ricomparsa promette di avere un impatto significativo sulle vicende della famiglia Guarnieri e sugli equilibri del Paradiso.

La nuova stagione sarà ambientata nella Milano del 1967, un periodo di grandi trasformazioni economiche e sociali.

Alla guida del Paradiso resteranno Roberto, Marta e Marcello, con Matteo impegnato nella gestione della contabilità. Non mancheranno però importanti cambiamenti anche all'interno del grande magazzino: Elisa prenderà il posto di Irene come nuova capocommessa, mentre il fratello Valter entrerà a far parte del personale come magazziniere. I due, tuttavia, arriveranno al Paradiso portando con sé un segreto destinato a influenzare molte delle vicende della stagione.

Con un cast rinnovato, il ritorno di personaggi storici e l'ingresso di interpreti molto apprezzati come Agnese Lorenzini, l'undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara dunque a regalare nuove emozioni ai telespettatori, che da settembre ritroveranno la soap nel pomeriggio di Rai 1.