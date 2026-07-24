Giovedì 23 luglio si è tenuto un incontro con la stampa presso gli studi Videa, occasione in cui il cast e i protagonisti di Il Paradiso delle signore hanno presentato le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda lunedì 7 settembre su Rai 1. Il nuovo appuntamento sarà segnato dal tragico e improvviso lutto per la morte di Rosa. Dalle dichiarazioni fornite da Pietro Masotti, volto del personaggio di Marcello Barbieri, emerge un quadro ricco di forti emozioni, grandi dolori e sfide personali sia a livello umano sia professionale per affrontare la scomparsa della giornalista.

Il dolore di Marcello e la tragica scomparsa di Rosa

Un tema centrale delle anticipazioni è stato il drammatico destino del personaggio di Rosa. Come ha spiegato lo stesso Pietro Masotti, l'operazione che avrebbe dovuto salvarle la vita sembrava inizialmente andata a buon fine, ma successive complicazioni ne hanno causato la morte. Nonostante l'aiuto e la vicinanza offerti nel periodo precedente, Marcello non è riuscito a salvarla. Questo evento apre per il direttore de Il Paradiso delle signore una fase del tutto inedita e particolarmente complessa: per la prima volta nella storia della serie viene affrontato in modo così diretto e recente il tema del lutto improvviso di un protagonista. Barbieri si troverà quindi a dover rielaborare questa profonda perdita, cercando con fatica di rimettersi in gioco e di ritrovare se stesso tra le difficoltà del quotidiano.

Valeria aiuta Marcello a superare il momento difficile

Dal punto di vista dell'interpretazione, Pietro Masotti ha spiegato come la gestione di un dolore così profondo abbia rappresentato la sfida principale della sua prova attoriale. Non avendo vissuto un'esperienza simile nella vita reale, l'attore si è basato sull'immaginazione e sulla visione di opere cinematografiche per approfondire i meccanismi del distacco. L'obiettivo è stato rendere la disconnessione emotiva del personaggio e la sua iper-focalizzazione sul lavoro come meccanismo di difesa per scampare al dolore. Intorno a Marcello ruoteranno inoltre importanti figure di supporto, tra cui spicca Valeria Craveri, mentre prosegue la naturale evoluzione delle trame e dei legami del magazzino milanese, sempre caratterizzati da un sapiente equilibrio tra vicende personali e sfumature di mistero.