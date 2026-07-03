Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 11 promettono nuovi intrighi destinati a sconvolgere gli equilibri della Galleria Milano Moda. Al centro delle nuove puntate ci sarà Adelaide di Sant'Erasmo, che dovrà fare i conti con una donna pronta a ostacolare i suoi piani e a mettere in discussione il suo potere.

Dopo l'uscita di scena dei fratelli Marchesi, infatti, la gestione della Galleria Milano Moda (GMM) passerà nelle mani di Odile, chiamata a guidare l'azienda in un momento particolarmente delicato. Proprio quando la situazione sembra già complessa, entrerà in scena una nuova e influente famiglia milanese destinata a cambiare tutto.

La famiglia Corsi arriva a Milano e punta la GMM

Le nuove puntate della soap di Rai 1 vedranno l'ingresso della ricca famiglia Corsi, composta dalla matriarca Carla e dai figli Iacopo e Diana.

Carla è una potente imprenditrice che gestisce il patrimonio lasciato dal marito e si dirà pronta a intervenire per salvare la Galleria Milano Moda dai debiti. Il suo aiuto, però, non sarà affatto disinteressato.

La donna pretenderà infatti di entrare nella società della GMM e di far assumere suo figlio Iacopo come stilista, imponendo così la propria presenza all'interno dell'azienda.

Adelaide scopre di avere una perfida nemica

Il vero colpo di scena riguarda però il rapporto tra Carla e Adelaide.

Le anticipazioni rivelano infatti che Carla nutre un antico rancore nei confronti di Adelaide.

Un sentimento mai sopito che la renderà una delle principali antagoniste della contessa nelle nuove puntate.

Astuta, determinata e combattiva, Carla sfrutterà la difficile situazione economica della Galleria Milano Moda per conquistare sempre più potere, trasformandosi in una vera e propria nemica di Adelaide.

Per la contessa si aprirà quindi una nuova fase ricca di tensioni, nella quale dovrà difendere il proprio ruolo e contrastare le strategie della sua nuova rivale.

Intrighi e manipolazioni nella nuova stagione

Le anticipazioni raccontano inoltre che, mentre Carla porterà avanti il suo piano, anche la figlia Diana sarà protagonista di una complessa partita fatta di strategie, inganni e manipolazioni reciproche con Umberto.

Nel frattempo arriverà un evento del tutto inaspettato: il ritorno a Milano di Riccardo, figlio di Umberto, che sembrerà essere in fuga da qualcosa. Una presenza destinata ad aggiungere nuovi misteri alle vicende della soap.

Una stagione ricca di colpi di scena

La undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore si preannuncia quindi ricca di nuovi personaggi e di scontri destinati a lasciare il segno. L'arrivo della famiglia Corsi porterà nuovi equilibri e metterà Adelaide davanti a un'avversaria capace di sfidarla sul suo stesso terreno.

Con Carla pronta a entrare nella Galleria Milano Moda e a regolare i conti con la contessa, il pubblico assisterà a uno dei duelli più attesi della nuova stagione, destinato a cambiare profondamente le dinamiche della celebre soap di Rai 1.