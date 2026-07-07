La stagione 11 de Il Paradiso delle signore si apre con un cast rinnovato e più ricco che mai, pronto a ridisegnare gli equilibri del 1967 milanese. Accanto ai volti storici del Grande Magazzino – Roberto, Marta, Marcello e Matteo – la serie accoglie una nuova ondata di interpreti destinati a incidere profondamente sulle dinamiche del Paradiso e della Galleria Milano Moda. L’arrivo di Lavinia Longhi, Ksenia Borzak, Alessio D’Ortenzi, Antonio Ferrante, Agnese Lorenzini, Anita Lucenti e Francesca Masini introduce nuove storie, tensioni e segreti, mentre un ritorno inatteso scuote la famiglia Guarnieri: Enrico Oetiker riprende il ruolo di Riccardo Guarnieri dopo anni di assenza.

A completare il quadro dei nuovi ingressi ci sono Francesca Valtorta, che interpreta Valeria Craveri, e Francesco Ferdinandi e Aurora Moroni, volti dei fratelli Brugnoli, Cesare e Rebecca, pronti a inserirsi con decisione nella scena della moda milanese. Una stagione che parte già con un cast in fermento e promette sviluppi intensi fin dal primo episodio.

I nuovi volti della stagione e il ritorno di Riccardo Guarnieri

Il Paradiso delle signore 11 punta su un ampliamento del cast che apre la strada a nuove linee narrative. Le new entry Lavinia Longhi, Ksenia Borzak, Alessio D’Ortenzi, Antonio Ferrante, Agnese Lorenzini, Anita Lucenti e Francesca Masini portano con sé personaggi complessi, spesso legati a segreti o a rapporti destinati a intrecciarsi con quelli dei protagonisti storici.

Il colpo di scena più atteso riguarda però Enrico Oetiker, che torna a vestire i panni di Riccardo Guarnieri, figura chiave nella famiglia e nel mondo della GMM. La sua ricomparsa a Milano, improvvisa e carica di mistero, apre una frattura emotiva e narrativa che coinvolge direttamente Umberto. Inoltre, la conferma di Francesca Valtorta nel ruolo di Valeria Craveri e dei fratelli Brugnoli – Cesare e Rebecca, interpretati da Francesco Ferdinandi e Aurora Moroni – arricchisce ulteriormente il quadro dei nuovi protagonisti che animeranno le puntate.

Le trame: segreti, nuovi equilibri e un ritorno che sconvolge Milano

Il 1967 porta con sé un vento di cambiamento. A Il Paradiso delle signore, Elisa prende il posto di Irene come capocommessa e suo fratello Valter diventa magazziniere: entrambi custodiscono un segreto che potrebbe minare la stabilità dell'atelier.

Delia e Gianlorenzo preparano il matrimonio, mentre Irene e Johnny tornano da un’estate di viaggi con il sogno di ripartire verso nuove mete. Ciro e Concetta accolgono Lia, giovane brillante e ribelle, costringendo Mimmo a cedergli la stanza; insieme a lei arriva Simona, timida ma dotata di un talento nascosto, nuova Venere del Paradiso. Alla GMM, Odile affronta una fase critica proprio mentre la potente famiglia Corsi irrompe sulla scena: Carla, imprenditrice astuta e combattiva, vuole salvare l’azienda solo a patto di diventarne socia e imporre l’assunzione del figlio Iacopo. Il suo rancore verso Adelaide alimenta un gioco di manipolazioni con Umberto, che viene travolto da un evento inatteso: il ritorno di Riccardo, turbato e in fuga da qualcosa che nessuno riesce ancora a decifrare. Una stagione che promette tensione crescente, nuovi intrecci e un cast pronto a rivoluzionare il negozio di moda milanese.