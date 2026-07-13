Il Paradiso delle Signore 11 è pronto a riportare il pubblico nel celebre grande magazzino milanese con una stagione ricca di emozioni, nuovi personaggi e sviluppi destinati a cambiare gli equilibri della soap di Rai 1. Le prime anticipazioni confermano il ritorno di volti molto amati, l'ingresso di nuove figure chiave e intrecci che promettono di conquistare i telespettatori.

Nuovi personaggi pronti a cambiare gli equilibri

Tra le principali novità della nuova stagione spicca l'arrivo della famiglia Corsi, destinata ad assumere un ruolo centrale nelle vicende della Galleria Milano Moda.

A guidare la famiglia sarà Carla Corsi, una donna forte, determinata e dotata di grande intuito negli affari.

Dopo aver gestito con successo il patrimonio di famiglia, Carla entrerà nel mondo della moda con l'obiettivo di rilanciare la Galleria, dando vita a nuove rivalità e ad alleanze imprevedibili. Il suo ingresso potrebbe rappresentare una seria minaccia per alcuni dei protagonisti storici della soap.

Torna Riccardo Guarnieri

Una delle notizie più attese dai fan riguarda il ritorno di Riccardo Guarnieri, personaggio molto amato dal pubblico. Il suo rientro promette di riaprire vicende rimaste in sospeso e di influenzare profondamente le storie sentimentali e familiari dei protagonisti.

Il ritorno di Riccardo potrebbe infatti riportare alla luce vecchi conflitti, ma anche creare nuove opportunità per alcuni personaggi che negli ultimi anni hanno vissuto importanti cambiamenti.

Adelaide ancora protagonista

Anche nella nuova stagione Adelaide Di Sant'Erasmo continuerà a essere uno dei personaggi cardine della soap. La contessa dovrà affrontare nuove sfide sia sul piano personale che professionale, trovandosi coinvolta in una rivalità destinata ad animare le prossime puntate.

L'arrivo dei nuovi imprenditori potrebbe infatti mettere in discussione alcuni degli equilibri consolidati, costringendo Adelaide a prendere decisioni importanti per difendere la propria posizione.

Conferme e novità nel cast

Le anticipazioni confermano la presenza di molti protagonisti storici che continueranno ad animare le vicende del Paradiso. Accanto ai volti già conosciuti arriveranno anche nuovi personaggi, pronti a intrecciare le proprie storie con quelle dei protagonisti principali.

Non mancheranno nuovi amori, segreti di famiglia, rivalità professionali e colpi di scena che accompagneranno gli spettatori nel corso dell'intera stagione.

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 11

La nuova stagione debutterà lunedì 7 settembre su Rai 1, mantenendo la tradizionale collocazione nel primo pomeriggio alle 16:10.

I nuovi episodi riprenderanno il racconto dopo gli eventi del finale della stagione precedente, proponendo trame ambientate nella seconda metà degli anni Sessanta.

Come da tradizione, la soap alternerà storie sentimentali, vicende familiari e intrighi legati al mondo della moda, elemento distintivo della serie fin dalla prima stagione.

Anticipazioni: una stagione ricca di emozioni

Le prime indiscrezioni lasciano intendere che Il Paradiso delle Signore 11 sarà caratterizzato da numerosi colpi di scena. L'arrivo di nuovi protagonisti, il ritorno di personaggi storici e le sfide che coinvolgeranno il grande magazzino promettono una stagione intensa e ricca di sorprese.

I fan possono aspettarsi una narrazione capace di alternare romanticismo, tensione e momenti di forte impatto emotivo, mantenendo intatto lo stile che ha reso la fiction una delle produzioni più seguite del daytime italiano.