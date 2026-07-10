L'attesa per Il Paradiso delle Signore 11 è sempre più alta e, con l'avvio delle riprese della nuova stagione, emergono importanti novità sul cast. Tra conferme e addii, i fan dovranno fare i conti con alcune assenze destinate a cambiare gli equilibri della soap di Rai 1.

La notizia che farà maggiormente discutere riguarda Vittorio Conti, protagonista storico della serie interpretato da Alessandro Tersigni. Nonostante l'attore sia stato avvistato sul set durante le lavorazioni, il suo celebre personaggio non tornerà stabilmente nelle nuove puntate.

A lasciare definitivamente la fiction sarà anche Agata, destinata a uscire di scena nella prossima stagione.

Vittorio Conti non torna: l'avvistamento di Alessandro Tersigni aveva alimentato le speranze

Negli ultimi giorni, la presenza di Alessandro Tersigni sul set aveva riacceso l'entusiasmo dei telespettatori, convinti che Vittorio Conti fosse pronto a riprendersi il suo posto al grande magazzino milanese.

In realtà, le indiscrezioni confermano che il personaggio non farà parte del cast fisso dell'undicesima stagione. L'attore sarebbe stato presente soltanto per salutare gli ex colleghi o per motivi legati alle riprese, ma non è previsto un ritorno in scena del direttore del Paradiso. Una scelta che conferma la volontà della produzione di proseguire il racconto senza uno dei suoi protagonisti più amati.

Addio anche ad Agata: il personaggio esce di scena

Tra le novità del cast spicca anche l'uscita di Agata, che non sarà presente nelle nuove puntate della soap.

L'addio del personaggio rappresenta un altro cambiamento significativo per la trama della stagione 11, chiamata a rinnovare le dinamiche tra i protagonisti con nuovi ingressi e storyline inedite.

Il Paradiso delle Signore 11 punta su nuovi personaggi

Dopo l'uscita di scena di Vittorio Conti e l'addio di Agata, la nuova stagione si concentrerà sui volti già presenti nel grande magazzino e sui nuovi personaggi destinati ad arricchire la narrazione.

Gli autori continueranno a sviluppare le vicende sentimentali e professionali dei protagonisti, mantenendo al centro il celebre negozio milanese che da anni rappresenta il cuore della soap.

I fan sperano ancora in un ritorno di Vittorio

Sebbene Vittorio Conti non sia previsto nella stagione 11, una parte del pubblico continua a sperare che il personaggio possa riapparire in futuro con una partecipazione speciale.

Per il momento, però, le anticipazioni indicano che Alessandro Tersigni non riprenderà il ruolo che lo ha reso uno dei simboli della fiction, lasciando definitivamente spazio ai nuovi sviluppi della storia.