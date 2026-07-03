La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è pronta a rivoluzionare gli equilibri della soap di Rai 1. Le anticipazioni sui prossimi episodi svelano infatti l'arrivo di nuovi protagonisti destinati a cambiare il corso delle vicende ambientate nella Milano del 1967.

Tra nuovi ingressi, rivalità, segreti e colpi di scena, il pubblico assisterà all'arrivo della potente famiglia Corsi, di due nuove Veneri e di personaggi che avranno un ruolo centrale nelle nuove trame.

La famiglia Corsi sconvolge gli equilibri della Galleria Milano Moda

La novità più importante riguarda l'ingresso della ricca famiglia Corsi, composta dalla matriarca Carla e dai figli Iacopo e Diana.

Carla viene descritta come una donna influente, astuta e combattiva, capace di gestire il patrimonio del marito scomparso con grande abilità. La sua entrata in scena non passerà inosservata, perché sarà pronta a intervenire per salvare la Galleria Milano Moda (GMM) dalla crisi economica.

Il suo aiuto, però, avrà un prezzo molto alto: Carla pretenderà infatti di diventare socia dell'azienda e di far assumere il figlio Iacopo come stilista.

Dietro questa proposta, però, si nasconde anche un motivo personale. La donna, infatti, covava da anni un profondo rancore nei confronti di Adelaide, elemento che darà vita a uno degli scontri più importanti della nuova stagione.

Diana sarà protagonista di un pericoloso gioco con Umberto

Tra i nuovi volti spicca anche Diana Corsi, la figlia minore di Carla.

La giovane sarà coinvolta in una trama fatta di strategie, inganni e manipolazioni reciproche con Umberto, dando vita a un rapporto ricco di tensione e colpi di scena.

Le anticipazioni lasciano intendere che il loro confronto avrà un peso significativo nello sviluppo delle vicende della Galleria Milano Moda.

Iacopo entra nella GMM come stilista

Altro personaggio destinato a ritagliarsi uno spazio importante sarà Iacopo Corsi.

Sarà proprio Carla a chiedere che il figlio venga inserito nello staff creativo della Galleria Milano Moda come stilista, condizione indispensabile per concedere il proprio sostegno economico all'azienda.

Il suo ingresso potrebbe modificare gli equilibri all'interno della maison e creare nuove rivalità professionali.

Le nuove Veneri: arrivano Lilia e Simona

Le novità riguarderanno anche il grande magazzino.

Nel cast entreranno infatti Lilia e Simona, le due nuove Veneri del Paradiso.

Lilia viene descritta come una ragazza arguta, piena di energia e decisamente insubordinata, caratteristiche che la renderanno fin da subito uno dei personaggi più vivaci della stagione.

Simona, invece, avrà un carattere molto più riservato. Dietro la sua timidezza, però, si nasconderà un talento speciale destinato a emergere con il passare degli episodi.

Nuovi volti anche al Paradiso

Le anticipazioni svelano inoltre che Elisa prenderà il posto di Irene nel ruolo di capocommessa, mentre il fratello Valter entrerà a far parte del magazzino come magazziniere.

Entrambi custodiranno un segreto inconfessabile che dovrà rimanere nascosto agli occhi di tutti e che rappresenterà uno dei misteri principali della nuova stagione.

Nel frattempo, Irene e Johnny faranno ritorno a Milano dopo un'estate trascorsa in viaggio, pronti a ricominciare con nuovi progetti.