Dal 7 settembre Il Paradiso delle signore riaprirà le porte su Rai 1, riportando il pubblico nel pieno del 1967, un anno in cui Milano corre verso la modernità e il Grande Magazzino si prepara a una stagione di scosse interne. La direzione resterà affidata a Roberto, Marta e Marcello, mentre Matteo continuerà a garantire ordine ai conti. A cambiare sarà invece l’atmosfera del piano di sotto, dove l’arrivo di Elisa e di suo fratello Valter introdurrà un’energia nuova, rigida e impenetrabile, accompagnata da un mistero che i due custodiscono con ostinazione.

Intorno a loro, matrimoni imminenti, ritorni dopo lunghe assenze e nuovi protagonisti della Galleria Milano Moda ridisegneranno gli equilibri della città.

Elisa impone il suo metodo, a Il Paradiso delle signore arrivano nuove Veneri

Elisa prenderà il posto di Irene come capocommessa, portando con sé un rigore che cambierà il ritmo de Il Paradiso delle signore. La sua gestione sarà inflessibile, scandita da regole precise e da un controllo costante sulle Veneri. Al suo fianco lavorerà Valter, nuovo magazziniere, che condivide con lei un segreto che nessuno deve conoscere e che rischia di diventare una miccia pronta a esplodere. Mentre Delia e Gianlorenzo si avvicinano alle nozze, Irene e Johnny rientreranno a Milano dopo mesi di viaggi, con l’idea di mettere da parte abbastanza denaro per ripartire verso nuove avventure.

A casa di Ciro e Concetta farà il suo ingresso Lia, giovane brillante e indisciplinata, che occuperà la stanza di Mimmo e porterà con sé un’energia travolgente. Con lei arriverà anche Simona, riservata ma dotata di un talento che sorprenderà tutti. Saranno loro le nuove Veneri, pronte a portare freschezza e inevitabili scossoni nel delicato equilibrio del Paradiso.

La Galleria Milano Moda cambia pelle, mentre Umberto affronta un ritorno che riapre vecchie ferite

Con l’addio dei fratelli Marchesi, la Galleria Milano Moda passerà nelle mani di Odile, chiamata a gestire una fase critica per l’azienda. La situazione si complicherà ulteriormente con l’arrivo della famiglia Corsi, destinata a sconvolgere ogni assetto.

Carla, la matriarca, si presenterà come una donna d’affari determinata a salvare la GMM, ma solo a condizione di entrare nella società e di imporre l’assunzione del figlio Iacopo come stilista. Carla agirà con una strategia precisa, alimentata da un rancore antico verso Adelaide. Tra mosse calcolate e manipolazioni sottili, costruirà un gioco di potere che coinvolgerà anche Umberto, costretto a muoversi con prudenza mentre cerca di contenere l’indole ribelle della giovane Diana. Proprio quando Umberto sembrerà avere la situazione sotto controllo, un evento inatteso lo colpirà con forza: Riccardo tornerà a Milano, turbato e in fuga da qualcosa che non vuole rivelare. La sua presenza riaprirà questioni mai risolte e introdurrà un nuovo livello di instabilità in una stagione che si annuncia ricca di tensioni, segreti e cambiamenti profondi.