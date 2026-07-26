Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 7 settembre su Rai 1, riportano Milano del 1967 al centro di una stagione che promette scosse profonde negli equilibri del grande magazzino. Mentre la direzione resta salda nelle mani di Roberto, Marta e Marcello, un vento di cambiamento attraversa ogni reparto, dalle Veneri alle nuove figure che si affacciano sulla scena. Tra queste spicca Carla Corsi, figlia della storica balia di Adelaide, arrivata in città con un obiettivo che nessuno sospetta: regolare i conti con il passato e reclamare un posto in un mondo che l’ha sempre esclusa.

La sua presenza, elegante e impenetrabile, si intreccia anche con le tensioni della Galleria Milano Moda e con un ritorno inatteso che scuote l’intera élite milanese: quello di Riccardo Guarnieri, tornato a Milano in circostanze che nessuno riesce a decifrare. La stagione si apre così con un intreccio di ambizioni, segreti e vendette che promette di cambiare tutto.

Carla arriva a Milano e riapre una ferita che Adelaide credeva sepolta

L’ingresso di Carla Corsi nella Galleria Milano Moda non è un semplice movimento imprenditoriale. La donna, abituata a muoversi con sicurezza tra capitali e strategie, porta con sé un passato che la lega indissolubilmente ad Adelaide. Figlia della balia che per anni ha cresciuto la contessa, Carla non ha mai dimenticato le umiliazioni, le disparità e le ombre che hanno segnato la vita di sua madre.

Ora, con la GMM in difficoltà e Umberto alle prese con problemi finanziari e uno scandalo ambientale che minaccia la sua reputazione, Carla vede l’occasione perfetta per inserirsi e reclamare ciò che ritiene le sia stato negato. La sua proposta è chiara: salvare la Galleria dai debiti, ma solo diventando socia e imponendo l’assunzione del figlio Iacopo come stilista. Dietro questa mossa, però, si nasconde un piano più profondo. Carla vuole entrare nei luoghi che per anni le sono stati preclusi, vuole sedersi ai tavoli dove Adelaide ha sempre deciso il destino degli altri, vuole dimostrare che la figlia della balia può diventare una figura capace di influenzare la moda milanese. La tensione tra le due donne cresce rapidamente, alimentata da un rancore antico che Carla non ha mai smesso di coltivare.

Adelaide, colpita nel suo punto più vulnerabile, capisce che questa volta la sfida non riguarda solo affari o prestigio: riguarda la sua storia, la sua identità, il suo passato.

Il Paradiso cambia volto mentre Milano affronta nuovi equilibri e ritorni inattesi

Mentre la battaglia tra Carla e Adelaide prende forma, Il Paradiso delle Signore vive una trasformazione altrettanto significativa. Elisa Croce prende il posto di Irene come capocommessa, portando disciplina e silenzi che inquietano le Veneri. Suo fratello Valter, affabile e atletico, diventa una presenza costante e misteriosa, legato a un segreto che i due custodiscono con ostinazione. Le nuove Veneri, Simona e Lia, portano freschezza e fragilità: la prima segnata da un incidente che ha spezzato il suo talento, la seconda vivace e impulsiva, pronta a mettersi nei guai più di quanto vorrebbe.

Nel frattempo, la vita privata dei protagonisti si intreccia con le tensioni della città. Delia e Gianlorenzo preparano il matrimonio, Irene e Johnny tornano dai loro viaggi con il desiderio di ripartire, Cesare prova a ricostruire la sua vita professionale, mentre Rebecca trova nel Circolo un nuovo spazio da gestire con ambizione. Mimmo, tornato dalla Francia con nuove competenze culinarie, diventa un punto di riferimento per gli eventi più importanti dell’élite milanese. Ma la vera scossa arriva quando Riccardo Guarnieri fa ritorno a Milano. Il suo arrivo, improvviso e carico di inquietudine, mette in allarme Umberto e riapre dinamiche familiari che sembravano sopite. Riccardo appare turbato, come se fuggisse da qualcosa che non vuole confessare.

Il suo ritorno si intreccia con la strategia di Carla e con le difficoltà della GMM, creando un vortice di tensioni che coinvolge il Paradiso, il Circolo e l’intera città. La nuova stagione si apre così con un intreccio di vendette, segreti e ambizioni che promette di cambiare per sempre il destino dei suoi protagonisti.