L’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore inizierà lunedì 7 settembre su Rai 1 e si aprirà con una svolta decisiva: Delia e Gianlorenzo Botteri si sposano. Non più progetti, non più attese, ma nozze certe che cambiano gli equilibri del negozio proprio mentre Milano affronta nuovi strappi e nuove partenze. Caterina e Fulvio si sono già trasferiti a Venezia, Rosa è morta – con ogni probabilità il primo giugno 1967, come suggerisce la foto della sua tomba. Marcello, intanto, vive il dolore di un addio che non riesce a elaborare. In questo clima sospeso tra rinascita e perdita, il grande magazzino riapre le sue porte con una stagione che promette scosse profonde.

Delia e Gianlorenzo diventano marito e moglie

Le nozze di Delia e Gianlorenzo inaugurano la stagione con un’intensità che travolge ogni altro elemento. Dopo mesi di scelte complicate, rinunce e ostacoli che sembravano insormontabili, i due arrivano finalmente al momento che li consacra come coppia: un sì che non lascia spazio a esitazioni e che segna l’inizio di una nuova identità condivisa. Gianlorenzo, deciso a trasformare il suo amore in un gesto tangibile, ha rivoluzionato un angolo del Paradiso, creando un salone da parrucchiera che diventa il simbolo del futuro professionale di Delia, il luogo dove lei potrà costruire la propria autonomia e il proprio talento. Intorno a loro, il grande magazzino cambia pelle.

Caterina e Fulvio hanno lasciato Milano per stabilirsi a Venezia, dove lei si è immersa nel mondo del teatro La Fenice come costumista. Barbara si dedica completamente allo studio, Irene continua a girare il mondo con Johnny, e il comando delle Veneri è passato nelle mani di Elisa, una capocommessa inflessibile che fatica a conquistare la fiducia del gruppo, soprattutto quella di Delia. La vetrina inaugurale, con il manichino avvolto nei bigodini e l’abito realizzato dallo stilista del negozio di moda, introduce la nuova fase. All'interno dell'atelier, invece, un telone imponente nasconde una sorpresa che nessuno ha ancora il permesso di rivelare. Il Paradiso delle signore riparte, ma lo fa con un equilibrio completamente rinnovato, dove ogni personaggio è costretto a ridefinire il proprio ruolo mentre la stagione si prepara a ribaltare certezze e abitudini.

Il lutto per Rosa, le tensioni alla GMM e l’arrivo di Carla Corsi

Nel frattempo, la scomparsa di Rosa segna l’avvio di stagione con una ferita che non smette di pulsare. La data incisa sulla lapide, quel primo giugno 1967, racconta una fine brusca, inattesa, che travolge Marcello e ne incrina ogni certezza. Il negozio di moda riapre le porte, ma l’ombra del lutto filtra in ogni movimento, insinuandosi tra i colori delle vetrine e la routine del grande magazzino. A Villa Guarnieri, Marta si muove con una malinconia lieve, sospesa tra il desiderio di raggiungere Enrico e Anita e la consapevolezza che l’attesa sarà ancora lunga. Odile, invece, torna da Parigi convinta di aver individuato il talento destinato a rilanciare la Galleria Milano Moda, ma la realtà che Umberto le rivela è ben più cupa: la GMM è sull’orlo del collasso e senza una svolta radicale il tracollo sarà inevitabile.

Il colloquio con Iacopo Corsi introduce un’altra tensione. Il giovane stilista si presenta con un’aria di superiorità che sfiora la provocazione, deciso a non concedere nulla se non gli verrà garantita piena autonomia creativa. Mentre le certezze di Umberto vacillano, una conferenza al circolo ribalta gli equilibri: l’intervento di Carla Corsi, imprenditrice dal temperamento feroce, infrange la visione tradizionalista del commendatore e conquista la sala con una sicurezza che non lascia scampo. La sua presenza, magnetica e destabilizzante, apre un nuovo fronte di scontro e seduzione. Intanto, un’eco del passato torna a bussare con insistenza. Uno psichiatra raggiunge Odile per comunicarle che Greta Marchesi continua a chiedere di lei, quasi ossessivamente.

Una richiesta che non è soltanto inquietante, ma che sembra preludere a un nodo irrisolto pronto a riemergere con forza. In questo intreccio di lutti, ambizioni, ritorni e segreti, Il Paradiso delle Signore si prepara a una stagione che non concede tregua, dove ogni personaggio è costretto a fare i conti con ciò che ha perduto e con ciò che sta per arrivare.