Pietro Masotti, che presta il volto di Marcello Barbieri in Il Paradiso delle signore, ha rilasciato una recente intervista con dichiarazioni interessanti e anticipazioni su ciò che verrà trasmesso prossimamente. L'attore chiarisce subito il tono con cui si aprirà l’undicesima stagione della soap, in onda dal 7 settembre su Rai 1. Le nuove puntate partiranno da un evento che segna profondamente il personaggio: la morte di Rosa Camilli, amore travolgente e punto di svolta nella sua vita. Masotti racconta un Marcello che tenta di rimettere insieme i pezzi, oscillando tra disciplina professionale e fragilità emotiva, mentre un dettaglio del suo nuovo look diventa chiave narrativa e simbolica, per ricordare Armando.

Il nuovo look di Marcello: il baffo come metafora del lutto e omaggio ad Armando

Nelle anticipazioni delle nuove puntate, Marcello appare trasformato anche nel look. Il baffo che sfoggia non è un capriccio estetico, ma una scelta carica di significato: rappresenta la frattura emotiva causata dalla morte di Rosa e, insieme, è un omaggio ad Armando, storico personaggio interpretato da Pietro Genuardi, scomparso il 14 marzo 2025. Masotti spiega che il baffo è una metafora del percorso interiore di Marcello, un modo per raccontare un uomo che non si riconosce più e che tenta di ritrovare una forma di equilibrio. Nelle prime puntate lo vedremo immerso nel lavoro, quasi ossessivamente, nel tentativo di non mostrare il dolore che lo accompagna.

La recitazione è stata calibrata per evitare retorica e patetismo: il lutto di Marcello sarà mostrato attraverso gesti quotidiani, improvvisi crolli, entusiasmi fuori luogo, segnali di una fragilità che non riesce a restare nascosta.

Rosa muore: un lutto che cambia la direzione narrativa della stagione

La morte di Rosa, rivelata nella prima puntata, rappresenta una svolta rara per Il Paradiso delle signore, che di rado ha raccontato la scomparsa di personaggi centrali. Per Marcello è un colpo devastante: Rosa era la donna che avrebbe dovuto sposare, la persona per cui aveva rivoluzionato la propria vita, lasciando il Paradiso e rompendo con Adelaide. La sua morte, legata a una missione idealista, chiude una storia intensa e apre una fase di ricostruzione complessa.

Masotti racconta che nessuno può davvero aiutare Marcello finché lui non sarà pronto ad affrontare il lutto. Matteo gli starà accanto, ma la ferita è troppo profonda per essere colmata dall’esterno. La stagione mostrerà un percorso lento, fatto di tentativi, ricadute e nuove responsabilità, tra cui l’arrivo di una giornalista che prenderà il posto di Rosa e l’interazione con Riccardo Guarnieri, figura che riporta Marcello a confrontarsi con dinamiche del passato. Il Paradiso, per la prima volta, mette al centro una perdita così recente e significativa, trasformandola nel motore emotivo di una stagione che promette di essere più matura, più cruda e più umana.