Venerdì 3 luglio i palinsesti Rai hanno confermato la nuova stagione de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 7 settembre. Le trame, ambientate nel 1967, delineano un negozio in trasformazione, una Milano che corre verso il futuro e un ritorno inatteso destinato a incrinare equilibri familiari e sociali: Riccardo Guarnieri. Il suo arrivo improvviso, segnato da una fuga misteriosa, irrompe mentre Umberto è impegnato in una complessa partita di potere e lo coglie completamente alla sprovvista.

Milano 1967 tra nuovi assetti e tensioni nascoste

La direzione del negozio di moda resta affidata a Roberto, Marta e Marcello, con Matteo alla contabilità. Il vero cambiamento si registra però al piano inferiore, dove Elisa prende il posto di Irene come capocommessa e suo fratello Valter diventa magazziniere. I due custodiscono un segreto che nessuno deve scoprire, un elemento che introduce una linea narrativa sotterranea e potenzialmente esplosiva. Parallelamente, Delia e Gianlorenzo preparano il matrimonio, mentre Irene e Johnny rientrano a Milano dopo un’estate di viaggi, con l’idea di risparmiare e ripartire verso nuove mete. Nella casa di Ciro e Concetta arriva Lia, brillante e insubordinata, costringendo Mimmo a cederle la stanza.

Con lei e Simona, timida ma dotata di un talento nascosto, entrano in scena due nuove Veneri che porteranno nuove dinamiche nel Paradiso. Sul fronte della moda, la Galleria Milano Moda passa nelle mani di Odile, proprio mentre l’azienda affronta una fase critica. L’arrivo della famiglia Corsi – la matriarca Carla e i figli Iacopo e Diana – scuote l’élite milanese. Carla è pronta a salvare la GMM dai debiti, ma solo diventando socia e imponendo l’assunzione di Iacopo come stilista. Il suo rancore verso Adelaide e il gioco di strategia che instaura con Umberto aggiungono tensione a un quadro già complesso.

Riccardo Guarnieri torna a Milano: una fuga che destabilizza Umberto

Nel pieno delle sue manovre politiche e personali, Umberto viene colpito da un evento che non aveva previsto: il ritorno di Riccardo.

Il giovane Guarnieri non rientra per scelta o per nostalgia, ma perché sta fuggendo da qualcosa. Il suo arrivo è improvviso, carico di inquietudine, e introduce un mistero che si intreccia con le nuove dinamiche del Paradiso e della GMM. Riccardo appare turbato, sfuggente, come se portasse con sé un’ombra che non riesce a scrollarsi di dosso. Umberto, abituato a controllare ogni dettaglio della propria vita e di quella degli altri, si ritrova spiazzato: il ritorno del figlio incrina la sua sicurezza e apre una frattura emotiva che rischia di ripercuotersi sulle sue alleanze e sulle sue strategie. La stagione che parte il 7 settembre si annuncia come una delle più dense e movimentate, con segreti pronti a emergere, nuovi personaggi che cambiano gli equilibri e un ritorno che promette di rimettere in discussione tutto ciò che sembrava stabile.