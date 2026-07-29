Cresce l’attesa per l’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore, al debutto lunedì 7 settembre nel consueto slot feriale delle 16:05 su Rai 1. La presentazione stampa ha già delineato con precisione la nuova linea narrativa che coinvolgerà dipendenti e dirigenti delle due gallerie rivali. L’esordio stagionale sarà segnato dalla tragica vicenda di Rosa, morta pochi giorni dopo il delicato intervento chirurgico cui era stata sottoposta. Nel frattempo, l’assenza di Irene porta Elisa a ricoprire il ruolo di capocommessa, mentre il negozio si prepara a celebrare il matrimonio di Delia e Gianlorenzo, evento che coinvolgerà l’intero gruppo delle Veneri.

La trama si infittisce grazie a due ingressi destinati a cambiare gli equilibri: il ritorno misterioso di Riccardo Guarnieri e l’arrivo di Carla Corsi.

Rosa muore, Delia e Botteri si sposano, Elisa sostituisce Irene

La prima puntata, in onda il 7 settembre, concentrerà l’attenzione sulla prematura scomparsa di Rosa. La giornalista, ferita gravemente in Vietnam, sembrava essersi ripresa dopo l’operazione alla gamba, ma il quadro clinico è precipitato pochi giorni più tardi. Marcello Barbieri, ancora scosso tre mesi dopo, affronterà il dolore per la perdita della donna che stava per diventare sua moglie, aprendo una nuova fase emotiva del personaggio. Parallelamente, la vita al Paradiso prosegue con le nozze di Delia e Gianlorenzo Botteri, che coronano il loro sogno d’amore circondati da colleghi e amici.

Il matrimonio segna un momento di luce in una stagione che si apre con un lutto destinato a lasciare il segno. Tornando al negozio di moda ci sarà il cambio della guardia, con Irene che lascerà il posto di capo commessa a Elisa.

Riccardo Guarnieri torna, Carla medita vendetta contro Adelaide

A Villa Guarnieri farà ritorno Riccardo, figlio di Umberto e fratello di Marta, la cui presenza riapre interrogativi irrisolti: le anticipazioni non chiariscono che fine abbia fatto Nicoletta, sua moglie, né cosa abbia spinto il giovane a rientrare improvvisamente a Milano. Le prime informazioni suggeriscono che Riccardo stia fuggendo da qualcosa, ma la natura della minaccia resta avvolta nel silenzio. Adelaide, intanto, dovrà affrontare la verità sulla paternità di Odile, segreto condiviso con Umberto e destinato a emergere nel corso delle nuove puntate.

Per la contessa si profila anche uno scontro diretto con Carla Corsi, figlia della sua ex balia, decisa a vendicarsi dopo anni di rancore. Carla, arricchita dall’ingente eredità del marito, entrerà con forza nella Galleria Milano Moda, risollevandola dalla crisi economica e attirando l’attenzione di Umberto, affascinato dalla sua determinazione. Resta da capire se tra i due nascerà un legame sentimentale o se si tratterà soltanto di un’alleanza strategica.