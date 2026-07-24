Le anticipazioni della prima puntata dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda lunedì 7 settembre su Rai 1, si aprono con un evento drammatico che segna l’intera narrazione: Rosa è morta. La data incisa sulla foto della sua tomba – probabilmente il primo giugno 1967 – conferma una perdita improvvisa e devastante. Marcello, sconvolto, si reca al cimitero per darle un ultimo saluto, mentre Milano riparte e il Paradiso riapre le sue porte con nuove sfide, nuovi volti e tensioni pronte a esplodere. Nel grande magazzino, Roberto e Marcello provano a concentrarsi sui progetti della nuova stagione, ma l’ombra di Rosa accompagna ogni gesto, rendendo l’atmosfera più fragile e intensa.

Rosa è morta: il Paradiso riparte nel segno del lutto

La morte di Rosa Camilli, avvenuta il primo giugno 1967, è il fulcro emotivo dell’avvio di stagione. Marcello si presenta sulla sua tomba, incapace di accettare una fine così brusca, mentre la città si muove verso una nuova fase. Al Paradiso, la riapertura è scandita da una vetrina che cattura l’attenzione: un manichino con bigodini indossa un abito firmato Gianlorenzo Botteri, accompagnato dalla scritta “Bella dalla testa ai piedi”. All’interno, un grande telone nasconde una novità che nessuno ha ancora il permesso di svelare. Le Veneri affrontano un periodo di assestamento: Caterina è a Venezia come costumista alla Fenice, Barbara immersa nello studio, Irene in viaggio con Johnny.

Il ruolo di capocommessa passa alla severa Elisa Croce, che non conquista le simpatie di nessuna, soprattutto di Delia. Le selezioni per le nuove Veneri sono imminenti e il Paradiso si prepara ad accogliere nuovi volti. Intanto Botteri sorprende Delia con un gesto che cambia la sua vita: un angolo del Paradiso è stato trasformato in un salone da parrucchiera, il luogo dove Delia potrà finalmente realizzare il suo sogno.

Milano tra ambizioni, segreti e nuovi arrivi

A Villa Guarnieri il clima sembra più disteso, anche se Marta vive una malinconia sottile per la distanza da Enrico e Anita. Odile, entusiasta, crede di aver trovato a Parigi il nuovo stilista della Galleria Milano Moda, ma Umberto è costretto a rivelare ad Adelaide che la situazione economica della GMM è critica: se le perdite continueranno, la chiusura sarà inevitabile.

Il giovane stilista Iacopo Corsi arriva al colloquio con sicurezza e arroganza, convinto del proprio talento ma incerto sul futuro: senza libertà creativa non firmerà nulla. Durante una conferenza al circolo, Umberto viene spiazzato dall’intervento di una donna che contesta la sua visione tradizionalista: Carla Corsi, madre di Iacopo e imprenditrice feroce, conquista il pubblico e l’attenzione di Umberto. Tra i due nasce un gioco di strategia che promette scintille. Odile, intanto, riceve una visita inattesa: uno psichiatra le comunica che Greta Marchesi chiede insistentemente di lei. Un passato irrisolto torna a bussare alla porta proprio mentre il Paradiso, tra lutti, ambizioni e segreti, si prepara a una stagione che non farà sconti a nessuno.