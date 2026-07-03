Il 3 luglio, dai palinsesti Rai è arrivata la conferma ufficiale: Il Paradiso delle signore tornerà in onda con la sua undicesima stagione a partire da lunedì 7 settembre. Le nuove vicende, ambientate nel 1967, mostrano un atelier in pieno fermento, pronto a cambiare pelle. Nel reparto inferiore fa il suo ingresso Elisa, figura severa e metodica, chiamata a prendere il posto di Irene Cipriani nel ruolo di capocommessa. La sua presenza impone un nuovo ordine, modifica gli equilibri tra le Veneri e introduce una tensione sottile che attraversa l’intero magazzino, mentre Milano e il Paese si affacciano a una fase di trasformazioni decisive.

Elisa, la nuova capocommessa: disciplina, segreti e un negozio da ricostruire

La guida del negozio di moda milanese rimane affidata a Roberto, Marta e Marcello, mentre Matteo continua a occuparsi dei conti. Tuttavia, è l’arrivo di Elisa a spostare l’attenzione su un nuovo baricentro. Con il suo modo di lavorare severo e impeccabile, la donna impone un ritmo diverso alle Veneri e modifica gli equilibri del reparto. Non è soltanto la sua disciplina a far tremare l’atelier: insieme al fratello Valter, appena entrato come magazziniere, porta con sé un segreto che potrebbe ribaltare molte certezze e che diventerà una delle linee narrative più insidiose della stagione. Nel frattempo, mentre Delia e Gianlorenzo sono immersi nei preparativi del matrimonio, Irene e Johnny tornano a Milano dopo mesi di spostamenti, decisi a mettere da parte qualche risparmio prima di ripartire.

A casa di Ciro e Concetta arriva Lia, brillante e ribelle, che costringe Mimmo a lasciarle la stanza. Con lei e Simona, ragazza riservata ma dotata di un talento sorprendente, Il Paradiso delle signore accoglie due nuove Veneri che dovranno misurarsi proprio con il nuovo stile di comando imposto da Elisa.

La GMM in crisi, l’arrivo della famiglia Corsi e un ritorno che scuote l’élite milanese

Nel settore della moda, la Galleria Milano Moda passa sotto la responsabilità di Odile, chiamata a fronteggiare una fase critica per l’azienda. L’arrivo della famiglia Corsi – la determinata matriarca Carla e i figli Iacopo e Diana – provoca un vero terremoto nell’ambiente più esclusivo della città. Carla, imprenditrice dal fiuto tagliente e dalla strategia implacabile, si dice pronta a risanare i conti della GMM, ma solo a condizione di entrare nella società e di far assumere Iacopo come stilista.

Il suo vecchio rancore verso Adelaide e il gioco di mosse e contromosse che avvia con Umberto aggiungono ulteriore tensione a un contesto già fragile. Le anticipazioni della nuova stagione non chiariscono ancora quale frattura del passato abbia incrinato i rapporti tra Adelaide e Carla. Le due donne sembrano legate da un nodo irrisolto, ma al momento non viene fornito alcun dettaglio: nessuna spiegazione sulle origini del loro dissenso, nessuna traccia dei fatti che le hanno messe una contro l’altra. La natura del conflitto resta dunque avvolta nel silenzio, lasciando spazio a ipotesi e preparando il terreno a una rivelazione che arriverà solo più avanti. Proprio mentre Umberto è immerso in questa battaglia di potere, un evento inatteso lo destabilizza: Riccardo Guarnieri torna improvvisamente a Milano.

Il suo rientro non ha nulla di rassicurante: il giovane sembra voler allontanarsi da qualcosa che lo perseguita, e la sua presenza introduce un nuovo elemento di incertezza. Con lui, la stagione si prepara a esplorare intrecci più oscuri, segreti pronti a emergere e alleanze destinate a cambiare volto.