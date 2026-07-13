Con la presentazione dei palinsesti Rai arrivano le conferme ufficiali sull'undicesima stagione de Il Paradiso delle signore, le cui riprese sono già entrate nel vivo da fine maggio presso gli storici studi Videa di Roma. I nuovi episodi della seguitissima soap pomeridiana torneranno in onda a partire da lunedì 7 settembre su Rai 1, traghettando i telespettatori in un 1967 ricco di cambiamenti, dinamiche sentimentali e colpi di scena che cambieranno gli equilibri dei protagonisti. Fra le novità, il ritorno di Riccardo, la storia d'amore fra Delia e Gianlorenzo e una nuova capocommessa nel negozio di moda.

Non mancheranno anche intrighi che coinvolgeranno la famiglia Guarnieri, che in questa edizione dovrà fare fronte all'arrivo di Carla Corsi a Milano. La donna, che ha due figli, vorrà vendicarsi della sua acerrima nemica Adelaide, ma le anticipazioni non chiariscono ancora i trascorsi fra le due donne e cosa le abbia legate in passato.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri e le novità nel grande magazzino

La novità più altisonante di questa stagione è il ritorno dell'attore Enrico Oetiker nei panni di Riccardo Guarnieri, il figlio di Umberto che era stato colonna portante delle prime edizioni daily. Il suo rientro a Milano sarà avvolto nel mistero, poiché il giovane sembra fuggire da un passato ambiguo e la sua presenza improvvisa coglierà di sorpresa lo stesso Commendatore.

Nel frattempo, la gestione del grande magazzino resta saldamente nelle mani di Marta, Marcello e Roberto, ma i veri scossoni avverranno tra il personale. L'intransigente Elisa prenderà il posto di Irene come capocommessa e, insieme al fratello Valter assunto come magazziniere, custodirà un segreto inconfessabile. Tra i corridoi si respirerà anche aria di novità grazie all'arrivo di due nuove Veneri, la spumeggiante Lia e la timida ma talentuosa Simona, mentre Delia e Gianlorenzo saranno impegnati con i preparativi del loro matrimonio.

L'ascesa della famiglia Corsi e la crisi di Galleria Milano Moda

Parallelamente alle vicende de Il Paradiso delle signore, il mondo dell'alta finanza milanese verrà scosso dall'arrivo dei Corsi, una ricchissima famiglia guidata dalla determinata matriarca Carla.

Rimasta vedova e con enormi capitali a disposizione, la donna si offrirà di salvare la Galleria Milano Moda dai debiti accumulati dopo l'uscita dei fratelli Marchesi, che aveva lasciato la sola Odile alla guida dell'azienda. Le condizioni di Carla saranno però rigidissime: esigerà l'ingresso societario e l'assunzione di suo figlio Iacopo come stilista principale. La presenza della nuova imprenditrice riaccenderà un antico e mai superato rancore nei confronti della Contessa Adelaide, dando il via a una partita strategica fatta di inganni e alleanze trasversali in cui verrà coinvolto anche Umberto Guarnieri, già impegnato a gestire i comportamenti ribelli della giovane Diana Corsi.

Come è finita la stagione 10 de Il Paradiso delle signore: Ettore e Greta hanno lasciato Milano

La decima stagione de Il Paradiso delle signore si è chiusa con la definitiva caduta dei fratelli Marchesi. La loro identità è stata smascherata e il sequestro lampo di Odile ha costretto la famiglia Guarnieri a un accordo rapido: niente denuncia, a patto che Ettore e Greta lasciassero Milano senza voltarsi indietro. La Galleria Milano Moda è rimasta improvvisamente priva dei suoi stilisti e Odile, rimasta sola, ha dovuto assumersi la responsabilità di guidare l’intero atelier. Sarà proprio da questa svolta che prenderanno avvio le nuove puntate. Parallelamente, Delia e Gianlorenzo hanno deciso di sposarsi, ma la loro unione non si è concretizzata nella stagione appena conclusa, lasciando aperto un capitolo che la nuova annata dovrà necessariamente riprendere.

Matteo, invece, ha vissuto un momento decisivo: è riuscito a strappare Odile dalle grinfie del fidanzato e quel bacio scambiato tra i due ha aperto la strada a una possibile storia d’amore destinata a evolversi nelle prossime puntate.