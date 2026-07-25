Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 11 annunciano un inizio di stagione destinato a lasciare il pubblico senza parole. Le prime puntate in onda a settembre saranno infatti segnate da un evento drammatico: Rosa Camilli perderà la vita, cambiando per sempre gli equilibri della soap di Rai 1. Una notizia che avrà pesanti ripercussioni soprattutto su Marcello Barbieri, chiamato ad affrontare uno dei momenti più dolorosi della sua esistenza.

A questa svolta narrativa si aggiunge un'altra importante novità: Armando Ferraris non sarà presente fisicamente nella nuova stagione, una scelta degli autori maturata dopo la scomparsa dell'attore Pietro Genuardi, storico interprete del personaggio.

Rosa Camilli muore nelle prime puntate della nuova stagione

L'undicesima stagione della soap ripartirà con un colpo di scena destinato a segnare profondamente la trama. Le anticipazioni confermano infatti che Rosa Camilli morirà già nelle prime puntate, lasciando sgomenti amici e familiari.

Al momento non sono stati svelati tutti i dettagli sulle circostanze del decesso, ma quanto emerso dalle prime indiscrezioni lascia intendere che la tragedia sarà al centro dell'avvio della nuova stagione. La morte della giovane giornalista rappresenterà uno degli eventi più forti mai raccontati negli ultimi anni della soap e aprirà nuovi sviluppi narrativi.

Marcello devastato dal dolore dopo la scomparsa di Rosa

Tra i personaggi più colpiti ci sarà senza dubbio Marcello Barbieri, che dovrà fare i conti con una perdita improvvisa e devastante.

La morte di Rosa segnerà profondamente il suo percorso personale e sentimentale, dando il via a una fase completamente nuova della sua vita. Il lutto influenzerà inevitabilmente anche le dinamiche con gli altri protagonisti del grande magazzino, destinati a confrontarsi con una delle pagine più drammatiche della fiction.

Armando non ci sarà: nessuna sostituzione dopo la morte di Pietro Genuardi

Le nuove puntate saranno caratterizzate anche dall'assenza di Armando Ferraris. Dopo la morte di Pietro Genuardi, l'attore che per anni ha interpretato l'amato capo-magazziniere, la produzione ha deciso di non affidare il ruolo a un altro interprete.

Di conseguenza, Armando non sarà presente fisicamente nell'undicesima stagione e nessun attore prenderà il posto di Pietro Genuardi. Una scelta che rappresenta anche un gesto di rispetto nei confronti dell'artista scomparso, il cui volto è rimasto indissolubilmente legato al personaggio e nel cuore dei tantissimi fan della soap.

L'assenza di Armando sarà quindi uno dei cambiamenti più significativi della nuova stagione, insieme alla tragica uscita di scena di Rosa, destinata a cambiare profondamente le vicende raccontate negli episodi in onda da settembre.